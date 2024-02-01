Украинские военные нанесли удар по аэродрому Бельбек в Крыму

Украинские военные 31 января нанесли удар по аэродрому Бельбек во временно оккупированном Крыму.

Об этом в Telegram сообщил Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

«А вы знали, что в составе Воздушных сил Вооружённых сил Украины есть 204-я Севастопольская бригада тактической авиации? Так вот, её штатное место базирования – аэродром Бельбек! Украинские авиаторы обязательно вернутся домой, на родной аэродром. А сейчас спасибо всем, кто присоединился к очищению Крыма от российского присутствия!» – подчеркнул Олещук.

СМИ сообщали 31 января о взрывах и пожарах в Крыму, оккупационные власти объявляли воздушную тревогу. О попадании по аэродрому Бельбек, в частности, сообщал Telegram-канал «Крымский ветер».

Одесса News информировала, что специалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковали в январе 2024 года сервер МО России в Москве, который использовался для спецсвязи.

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