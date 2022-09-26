В российском Усть-Илимске Иркутской области мужчина стрелял в военкомате

В российском городе Усть-Илимск Иркутской области мужчина устроил стрельбу в военкомате.

Об этом сообщило местное издание «Тайга. Инфо».

Издание пишет, что в результате стрельбы есть раненые, но не уточняет их количество. Известно, что среди них начальник призывной комиссии — сначала сообщалось о его убийстве, но, по последним данным, он выжил.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что раненный военком находится в тяжёлом состоянии, пишет «РБК».

Стрелка задержали, сообщил Следком Иркутской области. Открыто дело по ст. 317 Уголовного кодекса РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение или ношение оружия).

На видео, опубликованном Telegram-каналом «Братчане», задержанный представился как Руслан Зинин, 1997 года рождения.

Также сообщается о попытке поджога военкомата в Урюпинске под Волгоградом. Оттуда накануне в учебные центры направили несколько десятков мобилизованных мужчин.

Кстати. Стрельба произошла на фоне объявленной 21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учётную специальность и боевой опыт.

22 сентября «Новая газета. Европа» написала, что в засекреченном пункте указа о мобилизации может фигурировать совсем другая цифра – 1 млн человек.

Правозащитная организация «КрымSOS» 23 сентября сообщила, что Россия массово мобилизует крымских татар в оккупированном Крыму.

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