ВИА «Синяя птица» выступит в Одесском театре музкомедии

Гала концерт лучших песен легендарного вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица» под руководством Владимира Блюма пройдёт в Одесском театре музыкальной комедии им. М.Водяного 2 октября.

В 1974 году братья Роберт и Михаил Болотные собрали в г. Куйбышеве ВИА и назвали «Синей Птицей».

Владимир Блюм, наш земляк — один из участников и создателей ВИА «Синяя Птица».

В Одессе коллектив исполнит всенародно любимые песни в концертной программе к 45-летию ансамбля.

Песни знаменитого вокально-инструментального ансамбля ВИА «Синяя Птица» — настоящие народные шлягеры, полюбившиеся не одному поколению слушателей. Наверное, все помнят такие хиты прошлых лет, как «Ты мне не снишься», «Клён», «Мамина пластинка», «Горько», «Слова», «Так вот какая ты», «В море ходят пароходы», « Я иду тебе навстречу», «Белый теплоход», «Восьмое чудо света» и многие другие.

Концертная программа на крыльях «Синей Птицы» перенесёт слушателей в историческое путешествие любви, драйва и романтики!

Стоимость билетов от 150 гривен. Их можно купить здесь.

Начало в 19.00.

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