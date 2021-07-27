Первому Президенту Украины плохо: после операции он не говорит и ни с кем не общается

Первый президент Украины и глава украинской делегации трёхсторонней контактной группы (ТКГ) на переговорах по Донбассу Леонид Кравчук попал в реанимацию и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

Об этом сообщает ряд СМИ со ссылкой на помощницу бывшего главы государства Оксану Сибирцеву. По её словам, 29 июня политик перенёс «очень сложную» и срочную операцию на сердце, и тогда же его состояние резко ухудшилось.

«Пока без изменений: он в реанимации… Он не говорит и не общается ни с кем. В реанимацию никто не имеет доступа. Но мы все верим в лучшее», — рассказала Сибирцева.

В какой именно больнице лежит 87-летний Кравчук, пока не сообщается. В 2017 году ему провели стентирование сердца.

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