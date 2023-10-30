В портах Большой Одессы в воскресенье было оживлённо

В воскресенье, 29 октября, продолжилось движение судов во временном черноморском коридоре, прикрываемое в целях безопасности Силами обороны Украины.

Мониторинговая группа Института Черноморских стратегических исследований сообщила утром 30 октября в Facebook, что «в порты Большой Одессы 29.10.2023 года прибыли, как минимум, 2 судна общим дедвейтом 86 327 тонн. Суда принадлежат владельцам из Turkey, Liberia».

Также сообщается что из черноморских портов Одесса, Южный и Черноморск вышли, как минимум, 5 судов общим дедвейтом 282 082 тонн, принадлежащих судовладельцам из Греции, Германии, Ливана и Турции. Среди них немецкий балкер EMIL (DWT: 175463 t. Length Overall x Breadth Extreme: 291.8 x 45 m).

Одесса News информировала, что 25 октября в Украинской зерновой ассоциации заявляли, что должностные лица необоснованно заблокировали движение судов морским коридором, и «каждый день простоя обходится Украине в миллионы, которые необходимы стране сейчас для победы». Также в УЗА призвали правительство Украины «вмешаться и как можно скорее решить проблему».

26 октября вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что информация об отмене или внеплановом прекращении работы временного украинского коридора является ложной. «Все имеющиеся маршруты, установленные ВМС Украины, действуют и используются гражданскими судами. Учитывая, что коридор был реализован в крайне сложных условиях военной агрессии России, его функционирование происходит с учётом военной ситуации и погодных условий», – подчеркнул Кубраков.

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