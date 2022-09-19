19 сентября из портов «Одесса» и «Южный» по зерновому коридору отправились 4 судна

Сегодня, 19 сентября, в рамках реализации «зерновой инициативы» из портов «Одесса» и «Южный» вышли 4 судна.

Как сообщает Министерство инфраструктуры, на борту 4-х суден 178,78 тыс. тонн агропродукции.

В частности, из Одесского порта вышли балкеры FULMAR S и GULMAR, а из порта «Южный» балкеры TOMAHAWK и ARCTURUS.

Отмечается, что с момента выхода первого судна с украинским продовольствием уже экспортировано 3,9 млн. тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 169 судов с продовольствием, направленным в страны Азии, Европы и Африки.

Как сообщала Одесса News, в Стамбуле 22 июля по предложению Организации Объединённых Наций Украина, Турция, Россия и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный».

Первое судно с украинским продовольствием вышло из порта Одессы 1 августа.

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