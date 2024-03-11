Более тысячи судов прошли по морскому коридору с августа 2023 года

Украина отправила 1005 кораблей по гуманитарному коридору в Чёрном море.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в соцсети X.

«Более 1000 судов вышли из украинских черноморских портов, доставив на мировые рынки почти 30 млн тонн груза, включая зерно», — написала она.

По словам Бринк, несмотря на войну России, Украина продолжает поддерживать рабочие места и бизнес, развивать свою экономику и поставлять миру жизненно необходимые товары.

Одесса News информировала, что по сообщению в марте 2024 года вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, коридором по Чёрному морю, который Украина открыла семь месяцев назад, перевезено уже почти 30 млн тонн грузов в 42 страны мира.

В августе 2023 года ВМС Украины объявили о новых временных маршрутах движения гражданских судов в/из черноморских портов после прекращения в июле 2023 года зернового соглашения с участием ООН, Турции и России.

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