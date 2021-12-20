Почти 150 тонн ядохимикатов хранятся около 50 лет под Одессой

Почти 150 тонн ядохимикатов с затонувшего в 1972 году судна «Моздок» до сих пор хранятся возле посёлка Алтестово Дачненской территориальной общины Одесского района Одесской области и начали угрожать экологической безопасности.

Эти химикаты хранятся в ненадлежащих условиях, их нужно срочно утилизировать, а территорию привести в порядок, говорится в обращении Одесского облсовета к Кабмину и Министерству инфраструктуры.

Как пишет ТАЙМЕР, в общей сложности в регионе хранятся 488,332 тонны ядохимикатов, в том числе 175,545 тонны в Подольском районе и 224,417 тонны в Одесском.

Но наибольшие опасения вызывает могильник ядов на территории Дачненской общины, который был построен в 1978 году Одесским морским портом для размещения ядохимикатов с затонувшего в 1972 году теплохода «Моздок». Судно принадлежало Черноморскому морскому пароходству, и могильник находится на балансе Одесского порта.

В 2012 году из ядомогильника было вывезено на обезвреживание более тысячи тонн химикатов, но ещё 147 тонн остались в одной из секций площадью около 100 кв. м. Эти пестициды были переупакованы в биг-беги, так как металлические контейнеры оказались непригодными. Но могильник всё равно потерял герметичность и стал объектом постоянной усиливающейся экологической опасности.

На утилизацию необходимы 37,5 млн гривен, в том числе 33,7 млн из государственного бюджета и 3,8 млн из областного.

Для справки. Теплоход «Моздок» строился на судоверфи им. Парижской Коммуны в польском Гданьске. Длина — 115 м, ширина — 20,2 м, дедвейт — 12 481 т, экипаж — 44 человека. Спуск на воду состоялся 2 ноября 1963 года. В 1964-м судно было передано заказчику — Черноморскому морскому пароходству ММФ СССР (порт приписки — Ильичёвск).

В январе 1972 года в 2,5 мили от одесского берега теплоход столкнулся с болгарским танкером «Лом» и затонул на глубине 23 метров. На его борту тогда находилось 10 тысяч тонн груза, в том более тысячи тонн дуста и свыше 1600 тонн нефтепродуктов (топлива и масла). В 1974-м «Моздок» подняли, в 1975-м списали.

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