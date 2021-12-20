Датские учёные обнаружили побочный эффект вакцины Moderna

Вакцина от COVID-19 производства компании Moderna имеет в четыре раза более высокий риск такого редкого побочного эффекта, как миокардит (воспаление сердечной мышцы), чем у вакцины компаний Pfizer-BioNTech.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters и исследование датских учёных.

Отмечается, что это исследование учитывает данные относительно почти 85% датчан, или 4,9 миллиона человек в возрасте 12 и старше, которые были вакцинированы одной из мРНК-вакцин.

«Вакцинация мРНК-1273 (Moderna) связана с более высоким риском миокардита или миоперикардита среди населения Дании», — говорится в исследовании.

В то же время учёные отмечают, что такие последствия чрезвычайно редки для обеих вакцин. Исследователи зафиксировали 1 случай миокардита на 74 100 человек, вакцинированных препаратом Pfizer-BioNTech, и 1 случай на 23 800 вакцинированных Moderna. Оба эти случая сердечной болезни не имели тяжёлого течения.

СМИ отмечает, что предыдущие исследования учёных из Израиля и США показывали риск миокардита после вакцинации мРНК-вакцинами Pfizer/BioNTech и Moderna.

Ранее учёные заявляли, что COVID-19 с большей вероятностью может вызвать сердечно-сосудистые заболевания, чем любая вакцина.

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