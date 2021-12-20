Епифаний: Если Украина перейдёт на Рождество 25 декабря, то храмы будут пустыми

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний не против переноса празднования Рождества Христова с 7 января на 25 декабря, но считает, что это должно происходить постепенно.

Об этом он сказал в интервью «Радио Свобода».

«Мы уже разговаривали и анализировали. Хотя в этом году я наблюдаю, что нет столь активной волны обсуждения празднования Рождества Христова. В прошедшие два года – было ли это искусственно создано? – я помню, в позапрошлом году запустили мои цитаты о том, что я не против. Я действительно не против перехода, но чтобы это произошло правильно. Надо мудро поступать. У нас и так разделений достаточно. Нас пытаются делить и по языку, и по религии, по другим каким-то факторам», – сказал он.

Епифаний отметил, что Рождество в Украине и сейчас отмечают 25 декабря, но по разным календарям.

«Да, эту ошибку надо будет исправить. Но традиция является традицией – укоренилась настолько, что если мы перейдём, то в большинстве случаев, я убеждён, храмы 25 декабря будут пустыми, а 7 января – полными. И потому надо, чтобы народ всё же созрел до этого, пришёл сознательно, и когда мы все вместе. Но этот процесс постепенно, как мы видим, продолжается, увеличивается количество приверженных изменению. Я думаю, что в следующие 10 лет мы увидим, что эти цифры изменятся, – добавил он. – Будем прогнозировать, что 10 лет. А дальше будем видеть. Это трудно так предвидеть».

Как сообщала Одесса News, c 2017 года по решению Верховной Рады в Украине выходными днями объявлены и 25 декабря, и 7 января.

В 2019-м и 2020 году митрополит Епифаний высказывал позицию о возможности переноса Рождества. Он говорил, что опирается в этом вопросе на результаты социологических исследований и считает, что переход – «это вопрос времени».

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