Штамм Омикрон обнаружили в Украине

В Украине выявлен штамм коронавируса Омикрон.

Об этом написал в Facebook Министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Ночью в Центре общественного здоровья Украины по результатам полногеномного секвенирования обнаружен штамм Omicron (B.1.1.529-like).

Человек, инфицированный этим штаммом коронавируса, вернулся из Объединённых Арабских Эмиратов, где контактировал с больными COVID-19. Пациент продолжает находиться на лечении», – отметил Ляшко.

По его словам, сейчас проводится эпидемиологическое расследование данного случая и дополнительное обследование контактных лиц.

Министр призвал вакцинироваться и, по возможности, избегать поездок за границу в регионы, где циркуляция штамма Омикрон доминирует.

Кстати. Коллективом учёных из Имперского колледжа Лондона, бустерная доза вакцины от коронавируса в случае заражения штаммом Омикрон даёт защиту от 80% до 85,9% от тяжёлого течения болезни. В случае заражения штаммом Дельта эффективность бустерной дозы оценивается в 97%.

Как сообщала Одесса News, ВОЗ дала рекомендации из-за распространения штамма коронавируса Омикрон, в частности, открывать чаще окна для вентиляции помещения.

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