«Слуги» инициировали проведение в Верховной Раде «морского дня»: главное, чтоб без тошноты

Народные депутаты инициировали «Морской день» — специальный пленарный день, полностью посвящённый законопроектам портовой отрасли.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко во время рабочей встречи в Одессе с представителями морской отрасли.

«Вопросов так много, что у нас уже вызревает «морской день» в Раде. Вместе с представителями отрасли мы соберём все инициативы, оформим их в законопроекты, и в этот день будем рассматривать только их», — пояснил он.

Как пишет USM, заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков отметил, что в отрасли накопилось множество нерешённых вопросов, например, — улучшение хоздеятельности, восстановление финансирования отрасли, использование портовых сборов, дерегуляция и др.

Нардеп и член Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Горенюк заявил, что идеи работников портовой отрасли «должны воплощаться в текстах законопроектов».

Участники встречи озвучили проблемы отрасли, актуальные на сегодняшний день:

дивидендная политика, которая мешает госпредприятиям оставлять достаточно средств на собственное развитие;

поощрение перевода судов на украинский флаг;

передача части доходов от портовой отрасли на нужды общин;

отсутствие финансов на проведение дноуглубления;

конкурсный отбор на руководящие должности в госструктурах, из-за чего руководители большей части предприятий работают в статусе «исполняющих обязанности»;

высокие тарифы на ж/д перевозки, которые приводят к перегрузке дорог в порты;

нехватка законных механизмов для возврата госпредприятиям арендуемого имущества.

Как сообщала Одесса News, проблемы портовиков Одесской области в июле 2021 года изучал Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. ило курс на дерегулирование процедур в портовой отрасли.

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