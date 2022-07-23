МИД Украины отреагировал на ракетный удар по Одессе

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на удар по Одессе.

России понадобилось менее 24 часов, чтобы ракетным ударом по территории порта города Одесса подвергнуть сомнению договорённости и обещания, данные ею ООН и Турции в подписанном в Стамбуле 22 июля документе, заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

«Российская ракета — это плевок Владимира Путина в лицо Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и президенту Турции Реджепу Эрдогану, которые приложили огромные усилия для достижения соглашения, и которым Украина благодарна», — отметил он.

Николенко добавил, что Украина отмечает необходимость неукоснительного выполнения договорённостей по возобновлению безопасного экспорта украинских сельскохозяйственных товаров Чёрным морем из трёх портов: Одессы, Черноморска и Южного.

«Призываем ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств в рамках безопасного функционирования зернового коридора. В случае невыполнения достигнутых договорённостей Россия будет нести полную ответственность за углубление глобального продовольственного кризиса», — добавил он.

Как сообщала Одесса News, россияне атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа «Калибр». Две ракеты сбили силами противовоздушной обороны, две попали в объекты инфраструктуры порта.

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