Путин предложил Порошенко политическое убежище в России

Президент РФ Владимир Путин предложил политическое убежище экс-президенту Украины, народному депутату Украины Петру Порошенко.

Об этом Путин сказал на пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает ТАСС.

«В своё время, когда господин Порошенко ещё был президентом Украины, я ему говорил, что если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить политическое убежище. Он тогда иронизировал много по этому вопросу, но сегодня хочу подтвердить свои предложения, несмотря на наши серьёзные расхождения по вопросу урегулирования на Донбассе», — сказал Путин.

По словам российского лидера, преследование Порошенко на Украине как государственного преступника — «чрезмерная «заявка на успех» действующего сегодняшнего руководства».

Кстати, сам Пётр Порошенко не просил Россию о политическом убежище и посоветовал Путину осознать, что «мы разберёмся сами здесь в Украине». По его словам, «вечная» российская практика «заботиться» об украинской политике прекратилась, когда он стал пятым президентом Украины.

На странице партии «Европейская солидарность» в Facebook Порошенко написал: «Наша команда неоднократно заявляла, что преследуя проевропейскую оппозицию в Украине, Зеленский, прежде всего, хочет сделать подарок Путину. Сейчас это уже подтвердил сам Путин. Советую Владимиру Александровичу прекратить радовать Путина и заняться защитой страны. И именно туда направить свои усилия и усилия правоохранительных органов, которые сейчас занимаются Порошенко больше, нежели российской угрозой».

Как сообщала Одесса News, Печерский райсуд 19 января избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства: не отлучаться с места жительства, сдать следователю на хранение паспорта и прибывать к следователю по первому вызову. Срок действия определения – до 19 марта.

В суде 17 января прокурор просил применить к Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.

Исполняющий обязанности генерального прокурора Алексей Симоненко 20 декабря 2021 года подписал сообщение о подозрении Порошенко в государственной измене и содействии террористическим организациям в деле о поставках угля с временно оккупированных территорий.

В дальнейшем Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в сумме 1 млрд грн.

По данным ГБР, Порошенко подозревается в том, что «действуя по предварительному сговору с группой лиц, в частности, представителями высшего руководства Российской Федерации, способствовал деятельности террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».

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