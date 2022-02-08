Разведкорабль РФ зафиксирован в 20 милях от Одессы

6 февраля в 20 морских милях от Одессы был зафиксирован разведывательный корабль РФ «Иван Хурс».

Наши пограничники постоянно фиксируют пребывание кораблей Черноморского флота России неподалёку от украинских границ, эта ситуация типична с 2014 года, — прокомментировала этот факт помощница начальника Регионального управления Морской охраны Госпогранслужбы Украины Наталья Гуменюк.

«Мы фиксируем постоянно пребывание кораблей Черноморского флота Российской Федерации где-то неподалёку от наших границ с 2014 года. Почти вс время они находятся в море, так же и наши корабли постоянно находятся на службе, мониторят ситуацию, отслеживают обстановку. Мы видим их и радиолокационно, и физически, эта ситуация абсолютно типична с 2014 года, с момента начала агрессии РФ и аннексии наших территорий. Сейчас, во время нагнетания обстановки на суше, такая же происходит имитация наращивания сил и присутствия, то есть происходит определённое психологическое давление и нагнетание. Мы не удивлены этой ситуацией, но мы всегда готовы», — сказала Гуменюк.

По её словам, россияне находятся в пределах действия международного морского права, за пределами территориального моря Украины. «Формально это не вызывает никаких вопросов, не нарушает территориальной целостности. Они находятся там, где имеют право. Приближение к территориальному морю так же не регулируется никакими международными нормативами, а государственную границу Украины они не пересекают, в том числе и потому, что здесь на службе постоянно находятся наши корабли», — отметила Гуменюк.

Она также объяснила, что наши корабли могут пересекать нашу государственную границу для защиты интересов Украины в исключительной морской экономической зоне. 12 морских миль — это граница территориального моря Украины, дальше начинается прилегающая зона Украины, ещё дальше — исключительная морская экономическая зона. Это всё — границы юридической компетенции Украины, и мы имеем право там находиться, свободно плавать, как и другие суда.

В целом такое медийное и общественное внимание к факту приближения разведывательного корабля РФ «Иван Хурс», по мнению Гуменюк, возникло на почве общего напряжения и повышенного внимания к любым военным силам страны-агрессора, в частности, и к кораблям.

Однако за все годы ни разу, заверила Гуменюк, не было случая, чтобы российские корабли критически приблизились или нарушили нашу границу и несанкционированно вошли в территориальные воды Украины, кроме границ с временно оккупированной территорией.

Как сообщала Одесса News, РФ 26 января провела морские учения, в рамках которых боевыми расчётами корабельной ударной группы флота в составе фрегата «Адмирал Эссен», других кораблей и катеров планировались действия по ведению морского боя, выполнении боевых стрельб по мишеням, имитирующим корабли и средства воздушного нападения условного противника.

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