Нацгвардейцы, раненные измаильским стрелком, готовятся к выписке из больницы

Ребята-нацгвардейцы, которые получили ранения 27 января во время стрельбы на заводе «Южмаш» в Днепре, готовятся к выписке из больницы.

Об этом рассказал в видеокомментарии генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы им. И. Мечникова Сергей Рыженко, сообщает Укринформ.

«Ребята уже готовятся к выписке», — отметил медик.

Он также рассказал о состоянии пострадавшей девушки-военнослужащей Жанны, которая получила самые тяжёлые ранения.

По словам Рыженко, делать операции пострадавшей, у которой был разбит позвоночник и разорван кишечник, было очень рискованно. Но сейчас, рассказал врач, «она уже румяная, хочет вставать с койки и бежать… заниматься спортом, личной жизнью».



Как сообщала Одесса News, 27 января около 3:40 в Днепре на территории Южного машиностроительного завода нацгвардеец из Измаила Артемий Рябчук застрелил четырёх военнослужащих и работницу военизированной охраны предприятия. Ещё пятеро нацгвардейцев получили ранения разной степени тяжести.

За убийство, дезертирство и хищение оружия Артемий Рябчук задержан. В настоящее время он находится в СИЗО.

Мотивом расстрела нацгвардейцев могла стать личная месть из-за травли Рябчука руководством части. Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан из-за стрельбы на «Южмаше» ушёл в отставку.

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