Комнацгвардией подал в отставку из-за расстрела нацгвардейцев солдатом из Измаила

Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан 27 января подал в отставку из-за расстрела нацгвардейцев в ночь на 27 января на Южном машиностроительном заводе в Днепре.

Об этом Балан заявил на пресс-конференции в Днепре, сообщило «РБК-Украина».

Он сказал, что за любые действия подчинённых несёт ответственность командир, поэтому написал рапорт главе МВД Денису Монастырскому и ходатайство президенту Украины об отставке и увольнении с должности командующего Нацгвардии.

Балан заявил, что отстранил от исполнения обязанностей командование полка, в котором служили нацгвардейцы, задействованные в охране «Южмаша», чтобы они не могли влиять на расследование.

После инцидента на «Южмаше» президент Владимир Зеленский сообщил, что ожидает «обязательных кадровых выводов».

Для справки. Балан родился 12 декабря 1968 в Ивано-Франковской области. Он возглавил Национальную гвардию Украины 13 июня 2019 года.

Как сообщала Одесса News, в МВД сообщили 27 января, что на «Южмаше» военнослужащий Национальной гвардии Украины (НГУ), солдат срочной службы из Измаила Артемий Рябчук при выдаче оружия по неустановленным причинам из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии, после чего скрылся с оружием. Пять человек погибли, в том числе гражданское лицо — женщина. Пятеро ранены, трое из них — в тяжёлом состоянии, жизнь двоих вне опасности.

Рябчука задержали 27 января. Он сам вышел на связь после побега.

Монастырский отметил, что по его приказу «будет создана комиссия по изучению обстоятельств, которые могли привести к таким действиям 21-летнего военнослужащего».

«Также будут изучаться обстоятельства прохождения Артемием Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию. После изучения условий и обстоятельств, приведших к трагедии, будут сделаны выводы. В том числе кадровые», – заявил Монастырский.

ГБР открыло уголовное производство о служебной халатности руководства Нацгвардии из-за трагедии на «Южмаше». Предварительная квалификация преступления – халатное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod