В ВСУ начали выдавать женскую военную форму

Женщины-военнослужащие Вооружённых сил Украины впервые получили комплекты летних полевых костюмов, изготовленные с учётом женских антропометрических параметров.
Об этом написала пресс-служба Минобороны.
В новую форму внесли конструктивные элементы, позволяющие женщинам-военнослужащим чувствовать себя комфортно при выполнении задач в полевых условиях и в пунктах постоянной дислокации.
Костюмы изготовляют в размерах от 40 до 64, росте от 146 см до 188 см и в двух полнотных группах: ІІ и ІІІ. Модели разрабатывало соответствующее подразделение ВСУ вместе с общественными организациями и украинскими производителями. Они проходили военно-исследовательские испытания в одной из воинских частей.
В настоящее время сформирована и предоставлена в госпредприятие Минобороны «Агентство оборонных закупок» заявка на закупку в 2024 году 65 тыс. комплектов женских летних полевых костюмов и 100 тыс. комплектов женского белья. В январе 2024 года объявлены тендеры на закупки этих товаров.
50 тыс. комплектов женских летних полевых костюмов уже начали поставлять в войска.
Долгое время в Украине не было формы для женщин-военнослужащих, особенно эта проблема обострилась с началом широкомасштабного вторжения РФ.
Одесса News информировала, что с 1 октября 2023 года на военный учёт должны стать все женщины-медики и женщины-фармацевты, которые по определённым причинам там не находились.
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