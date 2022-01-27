Антон Геращенко: Будем изучать, не поддавался ли солдат-убийца психологическому давлению

Военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артемий Рябчук из Измаила, расстрелявший сослуживцев на госпредприятии Южного машиностроительного завода «Южмаш», понесёт самое жестокое наказание за массовое убийство.

Об этом 27 января в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

«В обязанности Артёма Рябчука, расстрелявшего своих сослуживцев, входила охрана территории завода «Южмаш». Он был призывником срочной службы из города Измаила Одесской области. Вырос без отца», – написал Геращенко.



По его словам, перед следствием. в первую очередь, будет стоять вопрос мотива совершения этого преступления.

«В первую очередь будет изучаться вопрос не поддавался ли военнослужащий психологическому давлению в коллективе. А также то, как он проходил медицинскую комиссию, по выводам которой ему было предоставлено право доступа к боевому оружию. В любом случае за массовое убийство он будет нести самое жестокое наказание», – отметил советник главы МВД.

Как сообщала Одесса News, в МВД сообщили 27 января, что Рябчук (2001 года рождения) при выдаче оружия по неустановленным причинам из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии на территории завода «Южмаш» в Днепре, после чего скрылся с оружием. Пять человек погибли, пятеро получили ранения.

Обстоятельства инцидента расследуют военная прокуратура и Государственное бюро расследований.

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