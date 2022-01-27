В Днепре нацгвардеец из Измаила убил пять человек и ранил ещё пятерых

В МВД сообщили, что 27 января, в 3.40, на Южном машиностроительном заводе «Южмаш» в Днепре военнослужащий Артемий Рябчук при выдаче оружия по неустановленным причинам из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии, после чего скрылся с оружием.

Пять человек погибли, еще пятеро получили ранения, — говорится в сообщении.

Обстоятельства инцидента расследуют военная прокуратура и Государственное бюро расследований (ГБР).

В ГБР отметили, что среди погибших – гражданское лицо, женщина.



Военнослужащий Нацгвардии Украины, солдат срочной службы Артемий Рябчук задержан.

Об этом проинформировал в Facebook министр внутренних дел Денис Монастырский.

«Только что Артём Рябчук был задержан сотрудниками полиции в Днепропетровской области. Он будет нести самую суровую ответственность, предусмотренную законом. Спасибо всем сотрудникам полиции, кто честно выполнил свою работу», – написал он.

По словам министра, по его приказу «будет создана комиссия по изучению обстоятельств, которые могли привести к таким действиям 21-летнего военнослужащего, которого призвали для того, чтобы научить, как защищать страну и заботиться о безопасности, а не для того, чтобы он расстреливал своих коллег».

«Также будут изучаться обстоятельства прохождения Артёмом Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию. После изучения условий и обстоятельств, приведших к трагедии, будут сделаны выводы. В том числе кадровые», – заявил Монастырский.

Он считает, что «нужно провести тщательный анализ того, как в стране построена срочная военная служба, каковы её преимущества и недостатки и что нужно кардинально менять».

Сообщается, что стрелок служил в Нацгвардии с осени прошлого года. Призван в Измаиле Одесской области. Мотивы совершённого им преступления пока не известны.

Как сообщала Одесса News, преступники, совершившие в Киеве двойное убийство девушек, задержаны в Одессе в январе 2020 года.

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