Реконструкция причала №7 в Карантинной гавани Одесского порта завершится в новом году

Вторая очередь реконструкции причала №7 Карантинной гавани в Одесском порту набирает темпы.

Как уже сообщалось, в сентябре с.г. завершились работы по реконструкции первой очереди причала №7 Карантинной гавани (длина 163 метра, т.н. 1-й пусковой комплекс). В торжественной церемонии ввода сооружения в эксплуатацию тогда принял участие Президент Украины Владимир Зеленский.



Уже в октябре компания-подрядчик приступила к выполнению общестроительных работ на 2-м пусковом комплексе причала, длиной 223 метра.

Как отмечают в администрации порта, успешная реализация проекта реконструкции этого причала имеет большое значение для укрепления конкурентоспособности предприятия в контексте поддержания в надлежащем состоянии гидротехнического инфраструктуры.

«Дело в том, что по объективным причинам в порту с 2014 года не вводились в эксплуатацию крупные гидротехнические сооружения — будь то новые причалы, или реконструированные, — объясняет начальник администрации Одесского порта Руслан Сахаутдинов. — То есть разрыв был 6 лет… В данный момент администрация порта реализует амбициозную инвестиционную программу по обновлению гидротехнической инфраструктуры предприятия. Прежде всего — нам нужно завершить успешно начатый проект реконструкции крупнейшего по длине причала порта. Второй пусковой комплекс причала №7 — это 223 погонных метра причального фронта. Мы должны его закончить и вернуть в производственный цикл перевалки грузов уже в конце следующего года».

Работы на этом объекте начались с погружения ряда буронабивных свай. К концу ноября их уже погружено 55 из 66 до проектной отметки. Каждая свая имеет диаметр — 1420 мм и длину около 33 метров.



Параллельно с обустройством свайного ряда ведётся демонтаж железнодорожных путей и подкрановых рельсов, отбойных устройств старой конструкции причала. В январе строители должны приступить к следующему этапу работ — обустройство лицевой шпунтовой стенки, которая будет отсекать конструкцию тела причала от собственно операционной акватории.

Кстати. Проект реконструкции причала №7 утверждён распоряжением Кабмина Украины № 688-р от 27.09.2017 г. Весь комплекс работ финансирует АМПУ. В результате реконструкции за счёт изменения конфигурации причальной линии Карантинной гавани длина причала увеличится на 29 метров — до 386,5 м. Производственный потенциал реконструированного причала по перевалке составит 2 млн. тонн генеральных грузов в год, что эквивалентно поступлению в бюджет Одесского филиала АМПУ доходов в размере 96 млн грн.

Как сообщала Одесса News, на Андроновском молу Одесского морского порта завершается строительство нового причала 1-з.

Фото: Администрация морпорта