Владелицей дома Шерлока Холмса в Лондоне оказалась дочь казахстанского президента

Дочь и внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева оказались владельцами дома в Лондоне по адресу Бейкер-стрит 221-б.

Об этом сообщает Медуза.

Здание на Бейкер-стрит в Лондоне, в котором жил персонаж произведений Артура Конан-Дойля сыщик Шерлок Холмс, принадлежит семье Нурсултана Назарбаева, сообщает газета The Times.

По данным СМИ, дом на Бейкер-стрит, 221b, на 90% принадлежит дочери первого президента Казахстана Дариге Назарбаевой, а еще 10% — её сыну Нурали Алиеву.

Отмечается, что «в общей сложности семье Назарбаевых принадлежат земля и дома от 215 до 237 по Бейкер-стрит. Формально они записаны на компанию Farmont Baker Street Limited, которая приобрела их за 140 миллионов фунтов стерлингов».

Как сообщала Одесса News, в марте 2019 года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об отказе от полномочий главы государства.