В Одессе осталось 28 свободных коек для больных коронавирусом

В опорных городских медучреждениях Одессы свободны 28 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 24 ноября в Одессе зарегистрированы 16 491 случай COVID-19.



За последние сутки в городе зарегистрировано 306 новых случаев заболевания.

По данным на 24 ноября, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 226 пациентов с COVID-19, из них 83 в состоянии средней тяжести, 143 — в тяжёлом состоянии. Четыре пациента получают кислородную терапию.



За последние сутки в инфекционную больницу поступили 36 человек с подозрением на COVID-19.

33 пациента с лабораторно подтверждённым COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 64 человека — в ГКБ №10, 22 ребенка — в детской городской больнице №3.

За прошедшие сутки зарегистрированы семь новых случаев COVID-19 у детей (пять девочек и два мальчика), все находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 293 жителя Одессы, три человека умерли.



К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 9 660 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 6 598 одесситов.

Как сообщала Одесса News, городские власти Одессы предпринимают усилия для срочного увеличения койко-фонда для коронавирусных больных.