Генпрокурор назвал причину обысков в мэрии Одессы

На прошлой неделе правоохранители провели обыски в мэрии Одессы, а также на одном из коммунальных предприятий по делу о создании искусственного долга на сто миллионов гривен.

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Рябошапка, пишет Укринформ.

«Проведён ряд обысков в Одесском городском совете, а также структурных подразделениях горсовета и в одном из коммунальных предприятий. Проблема была связана с тем, что был создан искусственный долг, за который чиновники Одесской мэрии предлагали расплатиться одесситам. Размер долга составлял более ста миллионов гривен. Долг был искусственный, и компании, выкупившие долг, аффилированы с чиновниками Одесской мэрии», — сказал он.

Рябошапка уточнил, что правоохранители ищут документы, подтверждающие создание искусственного долга коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» перед компаниями, которые аффилированы с чиновниками Одесского горсовета.

По его словам, некоторым чиновникам мэрии было сообщено о подозрении.

Кроме того, по словам чиновника, правоохранители провели обыски на территории Одесского морского порта.

«Чиновники, связанные с Администрацией морских портов, с помощью фиктивных договоров пытались вывести из собственности государственного предприятия примерно 54 млн грн. Это было связано с поставками определённой продукции, которая так и не была поставлена, а также с выполнением работ по реконструкции порта, которые не были проведены», — рассказал Рябошапка.

Также, по его словам, правоохранители провели следственные действия по делу вымогательства денег у чиновника Затокского поселкового совета.

«Это дело, связанное с вымогательством выделения земли лицам, не имевшим на это права. К сожалению, к этому делу был причастен один из прокуроров Генпрокуратуры, и сейчас принимаются меры по проверке этой причастности и установления вины каждого из группы лиц», — отметил генпрокурор.

Как сообщала Одесса News, сотрудники Службы безопасности, Государственного бюро расследований и Генпрокуратуры в пятницу, 22 ноября, проводили следственные действия в здании мэрии Одессы и в муниципальном департаменте финансов.

Фото: Укринформ