В мэрии Одессы проводили обыски

22 ноября сотрудники Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры проводили следственные действия в здании мэрии Одессы и в муниципальном департаменте финансов.

Об этом «Думской» сообщили источники в горсовете.

«Сотрудники СБУ и Генпрокуратуры проводят следственные действия в здании мэрии Одессы на Думской площади и в муниципальном департаменте финансов на Жуковского. В рамках какого уголовного производства работают правоохранители, пока не известно», — говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что следователи изымают документы в департаменте финансов и юридическом департаменте.

«По непроверенной информации, их интересует финансовая помощь, которую город оказывает КП «Теплоснабжение г.Одесса». За последний год это предприятие поглотило почти миллиард бюджетных гривен», — пишет издание.

Кроме того, как говорится в сообщении, обыскивают и помещение департамента по организации работы горсовета. «Следственные действия, и в самом деле, связаны с ТГО, а точнее, с погашением за счёт городского бюджета 200-миллионного долга предприятия перед банком «Надра», — отмечается в публикации.