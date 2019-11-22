Мэр Одессы попал в больницу: «Всё хорошо!»

21 ноября мэра Одессы Геннадия Труханова госпитализировали.

Как сообщает «Думская» со ссылкой на пресс-службу горсовета, городскому голове Одессы сделали операцию.

«Диагноз, понятное дело, не раскрывается. Известно лишь, что оперировали городского голову в одесской клинике», — говорится в сообщении.

На своей странице в Facebook Геннадий Труханов сообщил, что находится в хирургическом отделении Многопрофильного медицинского центра Университетской клиники. «Всё хорошо!», — сказал Труханов в своём видеообращении, поблагодарив медицинский персонал.

Хирургическое отделение, Многопрофильный медицинский центр Университетской клиники, ОНМедУ Gepostet von Геннадий Труханов am Freitag, 22. November 2019

Отмечается, что в связи с болезнью Труханов не смог выехать в Киев на заседание Высшего антикоррупционного суда по делу о невнесении им в декларацию имущества.