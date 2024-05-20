В Одессе прошёл благотворительный мотопробег

В Одессе байкеры приобщились к всемирной акции Gentleman’s Ride, проведя мотопробег, целью которого является сбор средств и привлечение внимания к исследованию рака простаты и психического здоровья мужчин.

Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что всемирная акция Gentleman’s Ride одновременно проходила в 900 городах мира, на которой было зарегистрировано более 100 тысяч байкеров. В Одессе более ста мужчин и женщин в классических костюмах на мотоциклах стартовали от памятника дюку Де Ришелье.

Такие мотопробеги в Одессе устраивают с 2018 года.

«С помощью этого пробега мы пытались обратить внимание на необходимость помощи мужчинам, в первую очередь, больных раком простаты, а также психологических нарушений мужчин, суицидальных склонностей, а также лечению синдромов ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство, — ред.) у наших военных», – рассказал амбассадор пробега Сергей Сергиенко.

Фото: Нина Ляшонок/Укринформ

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