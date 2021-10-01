По каким улицам в Одессе лучше не гулять

Проведён мониторинг воздушного бассейна Одессы в третьем квартале 2021 года, который показал, какие территории города наиболее загрязнены.

Информацию об этом распространил департамент экологии Одесского городского совета.

«Мониторинг атмосферного воздуха осуществляется передвижной муниципальной лабораторией в утверждённых точках контроля, расположенных на пересечении транспортных магистралей города, границах санитарно-защитных зон потенциально опасных объектов Одессы, в прибрежной зоне, а также парках и скверах, в соответствии с утверждённым планом-графиком», — говорится в информации.

Отмечается, что за третий квартал передвижной муниципальной лабораторией осуществлено 280 наблюдений с автоматическим отбором проб и замерами концентраций загрязняющих веществ газоанализаторами. Осуществлено 1680 определений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по 6 компонентам: оксида углерода, озона, сероводорода, диоксида серы, пыли и сумме углеводородов.

Оказалось, что «незначительные превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, в основном по оксиду углерода, сероводорода, пыли, формальдегида, фенола и сумме углеводородов» были обнаружены на железнодорожном вокзале, ул.Добровольского угол ул.Академика Заболотного, ул.Черноморского казачества, Александровском проспекте, автовокзале, Итальянском бульваре, ул. Балковской, 1-й станции Люстдорфской дороги.

Как сообщала Одесса News. в августе 2921 года радиационный фон на территории Одесской области соответствовал природному фону многолетних наблюдений.

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