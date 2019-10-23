В Одессе готовится праздник молодожёнов 2019 года

30 ноября в 17:00 в концерт-холле «Одесса» (Гагаринское плато, 5) состоится церемония награждения победителей ежегодной премии Odessa Wedding Awards.

Odessa Wedding Awards — имиджевое масштабное событие для молодожёнов нашего города. На празднике среди свадебных пар, которые объединились в 2019 году, будут определены победители в 10-ти номинациях и разыграны главные призы: 2 свадебных путешествия all inclusive в Австрию (Вена, Баден) и Объединённые Арабские Эмираты (Дубай).

Также молодожёны могут стать участниками рейтинга ТОП-100 на сайте odessaweddingawards.com.

Награждение победителей состоится на церемонии Odessa Wedding Awards. Для гостей подготовлена шоу-программа с участием звёзд. Специальный гость вечера — Дмитрий Шуров (Pianoboy).

Впервые вручение премии состоялось в 2018 году, среди участников были разыграны: одно путешествие all inclusive в Дубай, три свадебных уикенда в Вену, Прагу и Будапешт, а также более 50-ти ценных призов от спонсоров и партнёров.