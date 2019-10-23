Атмосфера в Одессе характеризуется как слабо загрязнённая

По результатам мониторинга качества воздуха Одессы, проведённого Одесским государственным экологическим университетом (ул. Львовская, 15), по состоянию на 18 октября состояние атмосферы характеризуется как слабо загрязнённое.

Отмечается, что индекс загрязнения атмосферы составляет: максимально разовый — 2,9; среднесуточный — 6,1.

Концентрации оксида углерода, которые характеризовались бы как высокие, мониторингом не зарегистрированы.

Кроме того, по информации государственной Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского (г.Киев) как головной организации по вопросам методического руководства сети наблюдений за химическим загрязнением окружающей природной среды, концентрация оксида углерода в последние дни оставалась в своих привычных параметрах.

В Одессе наблюдения за состоянием атмосферного воздуха осуществляется стационарными постами Гидрометцентра Чёрного и Азовского морей, семь из которых расположены в наиболее загрязнённых районах города (промышленные зоны и транспортные развязки), один — в курортной зоне (Французский бульвар) по следующим ингредиентам: оксид углерода, формальдегид, пыль, сажа, фторид водорода, фенол, сероводород, диоксид азота и др.

Кроме стационарных постов, мониторинг за состоянием атмосферного воздуха осуществляется передвижной муниципальной лабораторией в утверждённых точках контроля по восьми ингредиентам — диоксид азота, оксид углерода, озон, аммиак, пыль, сероводород, диоксид серы и сумма углеводородов.