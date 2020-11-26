Укрзализныця назначила «новогодние» поезда в одесском направлении

«Укрзализныця» в преддверии зимних праздников возобновляет движение ряда поездов, в том числе в одесском направлении.

Об этом сообщается на сайте УЗ.

«Укрзализныця активно готовится к перевозкам пассажиров во время новогодних праздников. Работа осуществляется в нескольких направлениях: назначаются поезда, продлеваются маршруты, увеличивается периодичность курсирования, отмечают в компании.

На этих поездах пассажиры смогут путешествовать во время новогодних и рождественских праздников в популярных направлениях.

Так, возобновляется движение следующих поездов:

№ 26/25 Одесса — Львов (Ужгород)/Рахов ежедневно из Одессы с 13 декабря, в обратном направлении с 14 декабря.

№ 58/57 Ковель — Одесса через день из Ковеля с 13 декабря, из Одессы с 14 декабря.

Назначено курсирование дополнительных поездов:

№168 Львов — Одесса будет курсировать в обоих направлениях 30 декабря 2020 и 3 января 2021;

№198 Ковель — Львов осуществит рейсы в обоих направлениях 30 декабря 2020 года, 3, 6, и 10 января 2021 года.

Билеты на эти поезда можно купить в железнодорожных кассах и онлайн.