Работа одесского охранного агентства «Гепард» — наша безопасность

Охранное агентство в Одессе «Гепард» гарантирует надёжную безопасность круглосуточно.

17 экипажей охранной службы с новым автопарком в Одессе, присутствие в каждом районе города, приезд на вызов до 5 минут, поддержка 24/7 — вот что такое сегодня «Гепард».

Охранное агентство в Одессе — это мощный, слаженный и проверенный коллектив профессионалов, обеспечивающий квалифицированную и многопрофильную охрану в городе Одессе и области, а также предоставляющий на высочайшем уровне юридические и детективные услуги.



В любое время организация готова выступить гарантом надёжности, стабильности и безопасности семьи, дома или бизнеса. «Мы с полной ответственностью подходим к исполнению поставленных перед нами задач и чётко следуем выполнению договорных обязательств», — уверенно заявляют в охранной службе.

«Гепард» нынче предоставляет такие услуги:

Охранная сигнализация. Системы охраны для квартир, домов и других объектов. Установка и подключение к центральному пульту.



Охрана квартир. Охрана квартиры требует индивидуального подхода к каждому клиенту. Также, как уникален каждый объект, так должно быть уникальным и оборудование, и услуги.



Охрана дома. Комплексная охрана дома — это целый ряд мер, направленных на обеспечение безопасности людей, проживающих в доме, и сохранности имущества.



Пультовая охрана 24/7. С момента поступления сигнала тревоги на пульт центрального наблюдения до приезда ГБР проходят считанные минуты. Именно поэтому пультовая охрана так эффективна.



Видеонаблюдение. Системы видеонаблюдения позволяют контролировать обстановку в заданной зоне. Будь то помещение или прилегающая территория.



Физическая охрана. Охрана любых объектов. Контрольно-пропускной режим. Обеспечение безопасности на массовых мероприятиях.



Личная безопасность. Профессиональные телохранители обеспечат личную безопасность Вас и Вашей семьи.



Пожарная сигнализация. Предоставляется полный перечень услуг по обеспечению пожарной безопасности. От планирования и монтажа противопожарных систем до обучения ПТМ.



Сопровождение и охрана грузов. Сопровождение и охрана груза — это комплексная услуга, которая включает целый ряд действий, предпринимаемых охранной компанией, чтобы ваш груз был доставлен в целости и сохранности.



В настоящее время «Гепард» проводит акцию. Охрана квартир, домов, офисов, предприятий — абонплата от 200 гривен в месяц. Подключение — день в день. Монтаж — 1 грн. Выгодная цена оборудования.

Позаботьтесь о своей безопасности!