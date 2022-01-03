Байден позвонил в очередной раз Зеленскому: о чём шла речь

В ходе телефонного разговора 2 января между президентом США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским Вашингтон поддержал Киев.

Об этом 3 января в Twitter сообщил Зеленский.

«Первый международный разговор года с президентом США доказывает особый характер наших отношений. Обсудили совместные действия Украины, США и партнёров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизацию. Ценим непреклонную поддержку Украины», – твитнул он.

Военную угрозу со стороны России Зеленский в своём твите не упомянул.

Зато в пресс-релизе Белого дома после разговора президентов США и Украины сообщалось, что «Байден ясно дал понять, что Соединённые Штаты, их союзники и партнёры ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину».

Частота контактов высшего уровня Украины и США свидетельствует об очень высоком уровне поддержки украинского суверенитета, считает глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, о чём он написал в Twitter ночью 3 января, комментируя разговор двух президентов.

«Зеленский только что поговорил с Байденом. Сейчас самое главное – предотвратить дальнейшую эскалацию, и Украина и США будут использовать все возможности для этого», – написал Ермак.

Он выразил благодарность американским партнёрам за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Частота контактов на высшем уровне Украины и США говорит о беспрецедентной поддержке и полном взаимопонимании», – отметил он.

Разговор двух президентов прокомментировал и ТАСС, ссылаясь на итоги беседы, обнародованные пресс-службой Белого дома.

«Лидеры выразили поддержку дипломатическим усилиям, которые начнутся на следующей неделе с двустороннего (американо-российского) диалога по стратегической стабильности (в Женеве 10 января), продолжатся в НАТО через Совет Россия — НАТО, а также в ОБСЕ. Президент Байден подчеркнул приверженность США и их союзников и партнёров принципу «ничего о вас без вашего участия», — отметили в Белом доме.

По информации ТАСС, Глава вашингтонской администрации также заявил Зеленскому о поддержке Соединёнными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и «ясно дал понять, что США, их союзники и партнёры решительно ответят в случае вторжения РФ на Украину».

Кроме того, Байден указал на поддержку Вашингтоном мер по укреплению доверия с целью деэскалации напряжённости в Донбассе, а также «активной дипломатии для продвижения минских соглашений в поддержку «нормандского формата».

Как сообщала Одесса News, в ночь с 30 на 31 декабря состоялся телефонный разговор Байдена и президента РФ Владимира Путина, основной темой которого стали предстоящие переговоры о гарантиях безопасности.

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