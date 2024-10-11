Верховная Рада исключила одесского нардепа из парламентского комитета

Верховная Рада приняла постановление об исключении народного депутата, члена депутатской группы «Восстановление Украины» Артёма Дмитрука из состава Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Об этом сообщил народный депутат из парламентской фракции «Голос» Ярослав Железняк.

Как сообщала Одесса News, украинские правоохранительные органы открыли уголовное производство по факту полученной информации о возможной организации незаконного пересечения границы народным депутатом Украины Артёмом Дмитруком. ГБР подтвердило, что Дмитрук нелегально пересёк границу и объявило его в международный розыск. Печерский районный суд Киева избрал Дмитруку меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

Также Верховная Рада поддержала законодательную инициативу об отзыве ещё одного бежавшего за границу нардепа — Андрея Одарченко, избранного по квоте фракции партии «Слуга народа», с должности члена Комитета по антикоррупционной политике. Одарченко до побега обвинялся в предоставлении неправомерной выгоды бывшему председателю Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему. 19 сентября ВАКС объявил Одарченко в международный розыск.

Андрей Одарченко

«Теперь они свободные беглецы, не обременённые лишней комитетской работой», — резюмировал Железняк.

Кстати, Артём Дмитрук продолжает работать в парламенте в режиме онлайн. Так, 7 октября он голосовал на заседании комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

В соответствии с Конституцией и законодательством Украины лишить народного депутата мандата нельзя до момента, пока не вступит в силу приговор по уголовному делу. Но отстранить от работы в комитетах можно.

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