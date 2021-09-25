День защитников и защитниц Украины одесситы будут праздновать 4 дня

В октябре 2021 года украинцев ждут 11 выходных, а праздновать День защитников и защитниц Украины можно будет четыре дня подряд.

Этот праздник отмечается 14 октября, выпадает на четверг. Рабочий день в пятницу, 15 октября, переносится на субботу 23 октября. Таким образом, с 14 по 17 октября можно отдыхать.

Кроме того, обычными выходными в Украине будут субботы и воскресенья: 2-3 октября, 9-10 октября, 24 октября, 30-31 октября.

Кстати. В июле 2021 года Верховная Рада переименовала государственный праздник День защитника Украины на День защитников и защитниц Украины. Как отмечалось в пояснительной записке, принятие закона будет способствовать гендерно-сбалансированному освещению роли военнослужащих обоих полов на военной службе и чествования женщин и мужчин — защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа на уровне государственного праздника.

День защитников и защитниц Украины отмечается в один день с празднованием Покрова Пресвятой Богородицы, Днём украинского казачества и Днём УПА.

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