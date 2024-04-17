Выставка современного графического искусства «Хлеб и Вино» открылась в Одессе

Выставка современного графического искусства «Хлеб и Вино» проходит в Международном культурном центре UNION.

На выставке представлены работы художника Дмитрия Ситникова, посвящённые сюжетам Библии и Евангелия: здесь и трагедия братоубийства, совершённого Каином, и вопль Христа, оказавшегося на распятии.

«Хлеб и Вино» – это не только выставка, но и совместное переживание, открывающее простор для размышлений и диалога о значении религии и духовности в нашем современном мире.

Выставка будет работать до 19 мая.

Адрес: ул. Троицкая, 43.

Фото Александра Синельникова

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy