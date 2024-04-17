Госаудитслужба жалуется, что её не пускают в одесские порты

Государственные аудиторы не смогли провести проверку закупок Ренийского филиала ГП «Администрация морских портов Украины» для проведения ремонта причала № 29 на общую сумму 14,3 млн гривен, так как Ренийский порт не допустил аудиторов и водолазов к проверке причала.

Об этом сообщается на сайте Государственной аудиторской службы Украины.

Отмечается, что проверка предусматривала проведение контрольных обмеров в части объёмов выполненных на причале проводимых под водой работ. Для обследования подводных металлоконструкций ультразвуковым толщиномером аудиторы привлекли специалистов-водолазов Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В то же время руководство Ренийского филиала ГП «АМПУ» проигнорировало обращение Южного офиса Госаудитслужбы.

Поэтому в результате недопуска к проверке аудиторы обратились в полицию № 2 (г. Рени) Измаильского райотдела Нацполиции.

«Это уже не первая попытка Южного офиса Госаудитслужбы выяснить законность расходов средств государственных предприятий морской отрасли. Ранее аудиторы не смогли провести плановые мероприятия государственного финансового контроля в ГП «Морской торговый порт» Черноморск» и ГП «Белгород-Днестровский морской торговый порт», – говорится в сообщении.

Госаудитслужба готовит обращения к Премьер-министру, Министерству инфраструктуры и руководству ГП «Администрация морских портов Украины» относительно «необходимости вмешаться в ситуацию для устранения препятствий в работе государственных аудиторов и принять меры по усилению контроля за соблюдением субъектами хозяйствования действующего законодательства в сфере финансового контроля».

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