В одесском «Черноморце» новые игроки

После того, как Одесский футбольный клуб «Черноморец» официально покинули 11 игроков, команду начали пополнять новые игроки.

Как сообщает в Facebook ФК «Черноморец», на тренировочных сборах в Совиньоне сейчас появляется Олег Билык – новый голкипер.

«Молодой, но уже опытный вратарь подписал контракт с клубом на 2 года. Большую часть карьеры питомец тернопольской вратарской школы провёл в ФК «Александрия». Вторую часть сезона УПЛ 22/23 Олег провёл в «Ингульце». Всего в прошлом сезоне на счету Билыка 17 игр, 5 из которых без пропущенных мячей. У Олега Билыка есть опыт выступлений за молодёжные сборные Украины, уверенно играет ногами и на выходах», — говорится в сообщении.

Олег Билык

Семью «черноморцев» пополнил ещё один новичок-голкипер Алексей Шевченко, который 7 лет назад на одесском стадионе своей яркой игрой помог луганской «Заре» добиться положительных результатов в Лиге Европы в матчах против «Фенербахче» и «Фейеноорда». Последние годы Шевченко провёл в окружении сильнейших голкиперов Украины – Андрея Пятова и Анатолия Трубина.

Алексей Шевченко

Один из лучших игроков «Черноморца» во втором круге (2 забитых мяча и 4 голевых передачи) бельгиец Зиги Бадибанга продлил контракт с нашим клубом ещё на один год, несмотря на военное положение и недостаточно активное желание легионеров ехать в нашу страну.

Зиги Бадибанга

Воспитанник одесского футбола, атакующий фланговый игрок «чёрно-синих» Андрей Штогрин продлил контракт с «Черноморцем» ещё на 2 года.

Андрей Штогрин

20-летний правый защитник Илья Ухань, родом из Донецкой области, первые серьёзные футбольные шаги делавший в футбольном клубе «Мариуполь», присоединился к коллективу Романа Григорчука. Илья стал одним из открытий второй половины сезона 22/23 юношеского чемпионата Украины. Быстрый, техничный, агрессивный, одинаково полезный у своих и у чужих ворот. Главная его давнишняя мечта — стать капитаном ФК «Черноморец».

Илья Ухань

В «Черноморце» будет играть ещё один словенский футболист — 26-летний центральный полузащитник Йон Шпорн, который также подписал контракт с одесским футбольным клубом. По словам Григорчука. Йон — «взрывной, с хорошим видением поля, не теряется без мяча на поле, активен и эффективен в отборе».

Йон Шпорн

Богдан Бойчук – новый атакующий полузащитник «Черноморца». Ему 27 лет, он — экс-игрок харьковского «Металлиста», уроженец Херсона.

Богдан Бойчук

Как сообщала Одесса News, в июне 2023 года одесский футбольный клуб «Черноморец» официально покинули 11 игроков.

Фото: facebook.com/fc.chernomorets

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy