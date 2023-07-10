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Количество жертв ракетной атаки врага по Одессе 9 июня увеличилось

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Количество жертв ракетной атаки россиян по Пересыпскому району Одессы 9 июня увеличилось до 4-х.

В больнице скончался молодой человек 1999 года рождения, — сообщил в Facebook мэр Одессы Геннадий Труханов.

«Врачи долго боролись за его жизнь, но осколочные ранения были очень серьёзны», — написал Одесский городской голова.

Как сообщала Одесса News, в ночь с 9 на 10 июня 2023 года в результате воздушного боя обломки одного из дронов попали в квартиру одесской многоэтажки, что привело к возгоранию. Пожар площадью 50 кв. был оперативно ликвидирован. Трое гражданских погибли.

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