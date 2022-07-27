Разработка альтернативного водоснабжения стоит в центре внимания мэра Одессы

Мэр Одессы Геннадий Труханов провёл очередное заседание рабочей группы по разработке альтернативного водоснабжения Одессы.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что в настоящее время выделяются три направления работы: строительство бюветов, строительство системы для использования дренажных вод и очистка воды с помощью систем, переданных Одессе японским городом-побратимом Йокогамой.

«Строительство ещё одного бюветного комплекса планируется начать уже в августе этого года», — было сказано на совещании.

Кроме того, поставлена задача провести анализ воды из водохранилищ для оценки возможности её дальнейшего использования после очистки.

«То, что мы начали делать, очень важно для города. Самое главное, сегодня есть технологии, позволяющие это выполнить. Наша задача – соблюдать ту дорожную карту, которую мы выработали», — отметил Геннадий Труханов.

Видео: «Одесса»

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