Одесский футбольный клуб «Черноморец» покинули сразу 11 игроков

Одесский футбольный клуб «Черноморец» официально покинули 11 игроков.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook ФК «Черноморец».

Отмечается, что в июне закончились соглашения с клубом у Дмитрия Непогодова, Евгения Паста, Евгения Селина, Максима Белого, Сергея Политило, Александра Гладкого, Евгения Задои, Александра Демченко, Артура Авагимяна, Даниила Алефиренко и Дмитрия Юсова.

В информации содержится благодарность «за сотрудничество», «за то, что стали важной частью истории футбольного клуба «Черноморец».

«Наша команда, её болельщики всегда будут помнить ваш вклад в победы и яркие матчи. Желаем удачи в дальнейшей карьере! И помните: надев только раз чёрно-синюю футболку, навсегда остаётесь носителем черноморской ДНК», — отмечается в публикации.

«Информация о новичках клуба появится в ближайшее время», — обещает руководство ФК.

Для справки. 23 июня «Черноморец» вышел из отпуска. Игроки проводят тренировочный сбор на базе в Совиньоне под руководством штаба во главе с Романом Григорчуком.

Как сообщала Одесса News, в прошлом сезоне моряки» финишировали на 9 месте в чемпионате Украинской Премьер-Лиги.

Фото: facebook.com/fc.chernomorets

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