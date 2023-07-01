1 июля: какие изменения вступают в силу с этого дня в Украине

В июле украинцы впервые получат платёжки за электричество по новым тарифам, ожидается рост цен на топливо и холодную воду, с 1 июля будет отменён COVID-карантин и пройдёт индексация пенсий для нескольких категорий граждан.

Электроэнергия для населения

Тариф на электроэнергию для населения с 1 июня вырос почти вдвое для потребителей, которые потребляют менее 250 кВт-час в месяц, и в полтора раза – для остальных и составляет 2,64 грн за кВт-ч. По оценкам Министерства энергетики, сумма в платёжках украинских семей в среднем вырастет на 250 грн.

Электроэнергия для бизнеса

Тариф на электроэнергию для бизнеса увеличился на 40–80% в зависимости от времени суток с 30 июня.

Водоснабжение

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 29 июня приняла решение о корректировке тарифов на водоснабжение и водоотвод. В результате в среднем по стране тарифы на воду вырастут на 32% с 1 июля. В НКРЭКУ ожидают, что средний размер платёжки для семьи из двух-трёх человек будет достигать 256 грн в месяц (рост составит 62 грн в месяц). В Одессе с 1 июля тариф составил 23,568 грн за м³ – за холодную воду и 22,80 грн за м³ – за водоотвод.

Газ

Тарифы на газ для бытовых потребителей в июле не изменятся по сравнению с июнем.

Топливо

С 1 июля в Украине к «довоенному» уровню вернутся размер акциза и налог на добавленную стоимость на топливо, что приведёт к росту цен на горючее. Бензин может подорожать на 10–15 грн/л, дизтопливо – на 6–10 грн, сжиженный газ может прибавить в цене до 5 грн/л.

Пенсии

Согласно постановлению Кабинета Министров №168 от 24 февраля 2023 года, с 1 июля в Украине запланирована индексация на 19,7% пенсий для нескольких категорий граждан, речь об украинцах, которым назначили пенсию до 31 декабря 2022 года по законам «О государственной службе», «О службе в органах местного самоуправления», «О статусе народного депутата Украины», «О научной и научно-технической деятельности». Речь о вышедших на пенсию учёных; госслужащих; сотрудниках органов местного самоуправления. В результате индексации пенсии должны подняться не менее чем на 100 грн, но не более чем на 1500 грн.

Субсидии

До 30 сентября украинцам начисляют субсидии на неотопительный сезон (он начался 1 мая), эти субсидии Пенсионный фонд Украины рассчитывает автоматически для большинства семей, которые получали их в течение отопительного сезона, при условии, что их имущественное положение или состав семьи не изменились. Размер субсидии составляет в зимний период в среднем 1,5 тыс. грн, в летний – 350–400 грн.

COVID-карантин

С 1 июля в Украине отменяются карантин и режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса. Соответствующее постановление правительство приняло 27 июня. Карантин в связи с пандемией COVID-19 в Украине впервые ввели 12 марта 2020 года. С тех пор ограничения неоднократно меняли и продлевали, в частности, украинцы жили в условиях карантинов «выходного дня», «зимних каникул», а также адаптивного карантина.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy