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  3. Кому в Одессе 15 сентября отключат свет и воду

Кому в Одессе 15 сентября отключат свет и воду

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15 сентября в Одессе некоторые жители останутся без воды и света.

Об этом сообщили компании филиал «Инфоксводоканал» и «Одессаоблэнерго».

В частности, в этот день в связи с необходимостью проведения работ по установке новой запорной армартуры с 09:00 до 22:00 будет прекращена подача воды следующим потребителям города:

— ул. Семёна Палия, 60-78,

— ул. Марсельская, 29-31,

— ул. Ростовская, 2-4.

В связи с проведением аварийных, а также запланированных ремонтных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат 15 сентября электроэнергию.

Адреса отключения Время
откл.		 Время
вкл.		 Причина
Аграрная:  1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Адмиральский проспект:  22/1 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Азовский переулок:  1, 1А, 2, 3, 4, 6, 6А, 10, 12, 14, 16 9:00
15 сентября		 18:00
15 сентября		 Заплан.
Амбулаторный переулок:  2, 4, 5, 6, 6а, 6Б, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 11/1, 11/2, 11/А, 13, 17 10:00
15 сентября		 18:00
15 сентября		 Авария
Амундсена:  1А, 2, 2/1, 2/2, 2а, 4, 8, 8/1, 8а 10:00
15 сентября		 18:00
15 сентября		 Авария
Асеева Юрия переулок:  1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Байдукова:  1, 2, 2а, 3, 3А, 5, 7 10:00
15 сентября		 18:00
15 сентября		 Авария
Балтская дорога:  37, 43, 43А, 45, 46, 47, 58А, 59, 60, 62, 62-1, 64, 64А, 66, 67, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 84а 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Баркасный переулок:  1, 1а, 2, 4 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Белякова переулок:  1, 2, 2/3, 2/4, 2/8, 2/9, 2А, 2/10, 4, 21, 22 10:00
15 сентября		 18:00
15 сентября		 Авария
Боженко:  1, 3, 5, 6, 6Б, 7, 8, 9, 11 9:00
15 сентября		 17:00
15 сентября		 Заплан.
Бочарова Генерала:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 27, 29, 31, 35, 41, 43, 45, 47, 53, 55 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
Бочарова Генерала:  9 9:00
15 сентября		 17:00
15 сентября		 Заплан.
Бригадная:  43Б, 44, 45, 48, 51, 51А, 53, 54б, 55 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Вильямса Академика:  81, 81/1, 81/2, 81/3, 83, 87 9:00
15 сентября		 18:00
15 сентября		 Заплан.
Винниченко Владимира:  12, 17, 18, 18а, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31 9:00
15 сентября		 17:00
15 сентября		 Заплан.
Вишнёвый переулок:  2А, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12А, 14, 14А 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Вишневая:  1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-10, 10-12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16-1, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32, 34, 35а, 35д, 36, 37, 39, 40, 40а, 40б, 41, 43 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Воронежская:  13, 13а 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
Выездная:  2, 2/2, 3, 3в, 7, 8, 9, 10А, 11, 11а, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19А, 19б, 21, 22, 23, 24, 25а, 26, 26А, 28, 32, 34А, 34б, 38, 40, 42, 44, 44А, 46, 48, 50, 52 9:00
15 сентября		 18:00
15 сентября		 Заплан.
Гагарина проспект:  6А, 8А 9:00
15 сентября		 17:00
15 сентября		 Заплан.
Гаркавого Академика:  46 7:00
15 сентября		 12:00
15 сентября		 Заплан.
Гастелло:  54, 54А, 54б, 56, 56а, 57, 57а, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 78а, 79, 80, 81, 81а, 82, 83, 83а, 84, 85, 86, 86А, 86б, 87, 87а, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 125А, 127, 129, 131, 133, 133а, 135, 137, 139, 141, 143, 143А, 145, 147, 147а, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 161а, 163, 163а, 165, 167, 167а 9:00
15 сентября		 18:00
15 сентября		 Авария
Героев Обороны Одессы:  14-1, 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 34 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
Гераневая:  10А 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Главная:  1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5-5а, 7, 7а, 8, 9а, 11, 13, 13а, 14А, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 33 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Гордиенко Яши:  11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 19а, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24б, 25-27, 26, 28, 29, 30, 32, 32а 9:00
15 сентября		 17:00
15 сентября		 Заплан.
Грушевского:  6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12а, 13, 13-А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 39 9:00
15 сентября		 17:00
15 сентября		 Заплан.
Давида Ойстраха (Затонского):  6, 8, 10, 18 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
Давида Ойстраха (Затонского):  6 9:00
15 сентября		 17:00
15 сентября		 Заплан.
Дача Ковалевского:  1, 1б, 2, 2/3, 2/14, 3 10:00
15 сентября		 18:00
15 сентября		 Авария
Демянова:  1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Деревообделочная:  1, 2, 3а, 3б, 4, 4а, 5, 6а, 6б, 7, 7а, 8а, 8б, 9, 10а, 10б, 10в, 11, 12, 13, 14б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 25а, 27а, 27б, 27в, 29а, 29б, 30, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 38, 39а, 39б, 40а, 40б, 41а, 41б, 42, 43а, 43б, 44, 45, 46, 48, 48а, 54, 56, 58, 60, 62а, 62б, 64б, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78а, 78б, 80, 82, 84, 86 9:00
15 сентября		 17:00
15 сентября		 Авария
Деревообделочный 1-й переулок:  1, 1а, 2, 2а, 3, 3б, 4, 5, 6а, 7, 8, 8б, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13а, 14, 15, 16, 17, 19в, 21, 23, 25а, 25б, 25г, 27 9:00
15 сентября		 17:00
15 сентября		 Авария
Десантный бульвар:  14 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
Днепровская:  108 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
Днестровская:  1, 2, 2/1, 2а, 2Б, 2Б/6, 2в, 2Г, 2Д, 2Б1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19а 9:00
15 сентября		 18:00
15 сентября		 Заплан.
Днестровская:  2Б, 2Б/6, 2Д, 2Б1 9:00
15 сентября		 17:00
15 сентября		 Авария
Днепровская:  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 23, 23а, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50А, 51 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Днестровская:  2Б, 2Б/6, 2Д, 2Б1 9:00
15 сентября		 17:00
15 сентября		 Заплан.
Добровольского проспект:  70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 118, 120, 122, 124, 131, 132, 134, 136, 138, 139, 139А, 141, 143, 145, 147-1, 147-2, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 151-1, 151-2, 151-3, 151-4, 151-5, 153, 155 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
Добровольского проспект:  131 9:00
15 сентября		 17:00
15 сентября		 Заплан.
Добровольского проспект:  1а, 1Б, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 24-1, 25, 25А, 25б, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 57-1, 59, 61 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Долгая:  88А, 93, 93а, 95, 96Д, 97, 97а, 97б, 97в, 98Е/50, 98з/48, 98з48, 99, 99а, 99б, 101, 102, 102-а, 102а, 102б, 103, 104, 105, 105а, 106а, 107, 108, 109, 110, 110а, 111, 112, 113, 114, 114а, 115, 116, 116а, 117а, 117Б, 118, 118а, 118б, 118в, 119, 120, 120а, 120б, 120в, 121, 121А, 123, 123/2 9:00
15 сентября		 19:00
15 сентября		 Заплан.
Донецкая:  1, 1А, 2, 3, 4 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Жевахова гора:  17, 19, 92, 94 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Жолио-Кюри:  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-1, 13А, 14, 14гар, 15, 16, 17, 17а, 17а-с5, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24А, 25, 26 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Заболотного Академика:  28, 30, 34, 41А, 43, 45, 47, 49, 51, 55 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
Заднепровского:  3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 30, 32, 131 9:00
15 сентября		 17:00
15 сентября		 Заплан.
Заднепровского:  3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 30, 32, 131 9:00
15 сентября		 18:00
15 сентября		 Заплан.
Заднепровского:  3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 30, 32, 131 9:00
15 сентября		 17:00
15 сентября		 Авария
Закарпатская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27А, 28, 29-1, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Звонкая:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28А, 30, 32 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Зелёный проспект:  2, 2А, 4, 5, 6, 6А, 6б, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 16а 9:00
15 сентября		 17:00
15 сентября		 Заплан.
Змиенко Всеволода переулок:  1, 2, 2-а, 2б, 3, 3а, 4, 4/1а, 6, 7, 22 10:00
15 сентября		 18:00
15 сентября		 Авария
Золотой берег:  1, 1-А, 2, 4, 4А, 4Б, 5, 5-А, 5А, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 9/4, 9/5, 9/7, 9/8, 9А, 9/10, 9/14, 9А5, 10, 10а, 12, 13, 13а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21/1, 21А, 21Б, 22, 24/26, 25, 25А, 28, 29, 30, 30/1, 30/2, 30/7, 30/8, 30Б, 30/10, 30/11, 31, 33, 35, 35а, 35б, 37, 96 10:00
15 сентября		 18:00
15 сентября		 Авария
Зоринская:  20, 22, 24, 24а, 26, 26А, 28, 30, 30-1, 32 9:00
15 сентября		 17:00
15 сентября		 Заплан.
Ильфа и Петрова:  41, 43, 43/1, 43/2, 49 9:00
15 сентября		 18:00
15 сентября		 Заплан.
Испанский переулок:  17 9:00
15 сентября		 17:00
15 сентября		 Заплан.
Испанская (Землячки):  1, 1-3, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 3б, 3в, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15-4, 16, 17, 18, 18а, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36а 9:00
15 сентября		 17:00
15 сентября		 Заплан.
Кавказский переулок:  1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Кавказская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Капитана Гаврикова:  1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 12Б, 14, 16 16:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Карьерная:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 17А, 18, 21, 22, 24 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Керченская:  51, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 63а, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72А, 73, 74, 75, 76, 76а, 77, 77А, 78, 79, 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 84А, 85, 86, 87, 87Б, 88, 89, 90, 91, 91Б, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 105А, 106, 106А, 107, 108, 108а, 109, 109А, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 118А, 119, 121, 123, 125, 131 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
Керченский 2-й переулок:  1, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 13А, 15 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
Керченская:  8, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18Б, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Кишинёвская:  10 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
Конноармейская:  2, 2а, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18А, 19, 19/1, 20, 21, 21а, 22, 23а, 23Б, 23В, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47-1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Космонавтов:  14, 16, 18 9:00
15 сентября		 17:00
15 сентября		 Заплан.
Косяченко:  38, 39, 44 9:00
15 сентября		 18:00
15 сентября		 Авария
Костанди:  68, 68а, 69, 69/1, 70, 71, 72, 74, 76, 76б, 78, 79, 79/1, 80, 80/2, 81, 82, 82А, 83, 84, 85, 86, 86А, 87, 87а, 87б, 87в, 88, 88А, 89, 90, 91, 91/2, 91-Б, 92, 92а, 93, 94, 95, 95А, 96, 97, 97а, 98, 98-А, 99, 99А, 100, 100/1, 100а, 100Б, 101, 102, 103, 103А, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119А, 121, 121А, 123, 125, 127, 129 9:00
15 сентября		 19:00
15 сентября		 Заплан.
Краснослободская:  50-1, 52, 52-4, 52-10 9:00
15 сентября		 17:00
15 сентября		 Заплан.
Крымская:  72А, 80, 82 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
Кузнецова Капитана:  8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22В, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 29А, 30, 30А, 31, 31А, 32-1, 32А, 33, 33А, 34, 35, 36, 37А, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54А, 55, 55Б, 56, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 67А, 92, 94, 98, 100, 102 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
Кузнецова Капитана:  71А, 71Б, 73, 75, 76, 76-1, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Курская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 53б, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 69, 69б, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75а, 76, 77, 77а, 78, 79, 80, 80А, 81, 81а, 82, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 97 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Кустанайская:  2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28 9:00
15 сентября		 18:00
15 сентября		 Заплан.
Кустанайский 2-й переулок:  2, 2а, 4 9:00
15 сентября		 18:00
15 сентября		 Заплан.
Кустанайская:  2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28 9:00
15 сентября		 17:00
15 сентября		 Заплан.
Кустанайская:  2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28 9:00
15 сентября		 17:00
15 сентября		 Авария
Кустанайский 1-й переулок:  1, 2 9:00
15 сентября		 18:00
15 сентября		 Заплан.
Леваневского:  3/2, 5, 7, 7-9, 7А, 11 10:00
15 сентября		 18:00
15 сентября		 Авария
Леваневского переулок:  1, 2, 2а, 3/1, 11 10:00
15 сентября		 18:00
15 сентября		 Авария
Левитана:  30, 32, 36, 38, 40, 42 9:00
15 сентября		 19:00
15 сентября		 Заплан.
Леси Украинки:  31, 31А, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 64, 64А, 66, 68, 72, 74, 76 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
Лесная:  2, 4, 6, 8, 12 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
Леси Украинки:  1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 32а, 34, 86а 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
1-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
2-я Линия (посёлок Котовского):  1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 20Б, 22 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
3-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1А, 1б, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 3-3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 13Б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
4-я Линия (посёлок Котовского):  1Б, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21А, 22, 22Б, 26, 26а 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
4-я Линия (посёлок Котовского):  25, 29, 31, 31-1, 33, 50, 50-1, 50-3 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
5-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 21 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
5-я Линия (посёлок Котовского):  26, 28, 30, 32, 34 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
6-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-1, 13-2, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 22, 22а, 24 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
6-я Линия (посёлок Котовского):  25, 25-1, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33-2, 33Б, 34, 35, 36 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
7-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1А, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6б, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 20А, 21, 22, 23, 24 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
7-я Линия (посёлок Котовского):  3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
8-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
8-я Линия (посёлок Котовского):  25, 26, 27, 28, 29, 30, 31а, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
9-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 17а, 18, 18а 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
9-я Линия (посёлок Котовского):  25, 26, 26а, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 38 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
10-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 15а, 16, 18 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
10-я Линия (посёлок Котовского):  19, 19Б, 21, 22, 23, 24 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
11-я Линия (посёлок Котовского):  7, 9, 11, 12, 13, 14, 16 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
12-я Линия (посёлок Котовского):  14, 14а, 16, 17, 17-1, 18 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
36-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25-1, 25-2, 26, 27, 28, 29, 30, 30/А, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 59а 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
37-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 3а, 3/В, 3г, 4, 5, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29-3, 30, 30-1, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39а 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
38-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 3А, 6, 8, 14, 16а 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
38-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 3А, 6, 8, 14, 16а 9:00
15 сентября		 17:00
15 сентября		 Заплан.
39-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 4а1, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 30 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
40-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 5 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
41-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26 9:00
15 сентября		 17:00
15 сентября		 Заплан.
41-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
42-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 12, 14, 16 9:00
15 сентября		 17:00
15 сентября		 Заплан.
42-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 12, 14, 16 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
43-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 6, 7, 8а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 14а, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
43-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 7, 11, 11а, 13, 17, 36 9:00
15 сентября		 17:00
15 сентября		 Заплан.
44-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35-1, 36, 37, 39, 41, 43а, 45, 47, 49, 51 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
45-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
46-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 2а, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 35 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
47-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15-1, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
48-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2/Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
49-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
50-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16д, 17, 18, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 28 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
51-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3-1, 3-2, 4, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
52-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 28, 30 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
53-я Линия (посёлок Котовского):  2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 12А, 14, 15, 16, 16а, 17, 17А, 17в, 18, 19, 21, 23, 27, 27А, 29, 291 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
54-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 5, 7, 15 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
54-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 5, 7 9:00
15 сентября		 17:00
15 сентября		 Заплан.
55-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 5, 7 9:00
15 сентября		 17:00
15 сентября		 Заплан.
55-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 5, 7 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Ломоносова:  13, 13а, 14, 15, 16, 18 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Ломоносова:  3, 6, 7-7а, 7а, 8, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18б, 19, 20 9:00
15 сентября		 17:00
15 сентября		 Заплан.
Лунина Контр-адмирала:  15, 15а 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Луцкая:  1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 85, 85А, 87, 95, 95А, 97-1, 97-2, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 119а, 120, 121, 121а, 121б, 123, 125, 129, 129а, 133, 133а, 135 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Львовская:  29в, 31, 31а, 31б, 33, 35/37, 37, 37а, 37б, 37/Б, 37В, 37б1, 39, 39а, 39б, 41, 64, 64а, 66, 66а, 68, 70, 70а, 72, 74, 74/4, 76, 76а, 78, 78а, 641, 782 9:00
15 сентября		 19:00
15 сентября		 Заплан.
Люстдорфская дорога 2-я Линия:  10, 11, 12А, 13, 14, 14А, 15А, 16 9:00
15 сентября		 19:00
15 сентября		 Заплан.
Люстдорфская дорога 1-я Линия:  7, 8а/1, 8А, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17/1 9:00
15 сентября		 19:00
15 сентября		 Заплан.
Люстдорфская дорога:  146/2, 146/3, 148/3, 148а/1, 148А/2, 152/4 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Люстдорфская дорога:  120, 129, 129а, 131а, 133, 133а, 135, 139, 141, 145, 147, 147/1, 147а, 149, 149а, 151, 151а, 153, 155а, 157, 157А, 159, 159а, 161, 161а, 163, 163а, 165, 165А, 167, 169, 169а, 171, 171а, 173, 173а, 175, 175б, 175в, 177, 179а/1 9:00
15 сентября		 19:00
15 сентября		 Заплан.
Люстдорфская дорога 3-я Линия:  6/1, 11, 12, 13, 14, 15 9:00
15 сентября		 19:00
15 сентября		 Заплан.
Мазепы:  4, 6а, 6б, 7, 9, 11 9:00
15 сентября		 17:00
15 сентября		 Заплан.
Марсельская:  23, 25, 27, 29, 31 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
8 Марта спуск:  1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
8 Марта 7-й переулок:  5, 6, 7, 8, 9 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
8 Марта 1-й переулок:  3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
8 Марта 6-й переулок:  4, 8, 9, 10, 11 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
8 Марта 5-й переулок:  4, 6, 8, 9 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
8 Марта 4-й переулок:  2, 4, 6, 8, 10 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
8 Марта 3-й переулок:  4, 5, 6, 8, 10 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
8 Марта 2-й переулок:  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
8 Марта:  1, 2, 4, 6, 7-1, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21-2, 21А, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37-1, 37-2, 37А, 37Б, 37В, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 45А, 47, 47А, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
8 Марта 3-я линия:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
8 Марта 9-й переулок:  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 47, 47-1 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
8 Марта 1-я линия:  1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
8 Марта 5-я линия:  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
8 Марта 4-я линия:  1, 1а, 2, 2а, 2А1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
8 Марта 2-я линия:  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
8 Марта 8-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Матюшенко:  3, 4, 5а, 5б, 6, 6б, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 21, 21а, 22, 22Б 9:00
15 сентября		 17:00
15 сентября		 Заплан.
Махачкалинская:  4а, 6, 9, 10, 11 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
Мелитопольская:  1, 1б, 3, 5, 7, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19-1, 19-2, 20, 21, 21-1, 21-2, 21-3, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 46, 46В, 54, 56, 58, 58А, 58Б 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Мицкевича:  1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 35 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Мичманский переулок 2:  2 10:00
15 сентября		 18:00
15 сентября		 Авария
Мичурина площадь:  2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14-1, 14а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Мичурина:  21, 21а, 23, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Молодёжи площадь:  6, 12, 12а, 14, 16, 19, 21 9:00
15 сентября		 17:00
15 сентября		 Заплан.
Навигационный переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Новомосковская:  19 10:00
10 сентября		 0:00
18 сентября		 Авария
Новаторов:  5, 5А, 7, 9, 14, 16, 17 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Новгородский 2-й переулок:  1, 1а, 1б, 2А, 2-Б, 2В, 3, 3А, 3б, 4, 4/2, 5, 5а, 6, 6/2, 7/1, 7/2, 8, 9, 10, 10/1, 12а, 14, 62, 82 9:00
15 сентября		 19:00
15 сентября		 Заплан.
Новгородская:  1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 4б, 4е, 5, 5а, 5В, 5-Г, 6, 6а, 6а/1, 6б, 6в, 6в/3, 6Г, 6Д, 6е, 7, 7/2, 8, 9, 10, 10/2, 10-а, 11, 12, 12а, 12а/1, 12а/д3, 13, 14, 14/5, 14а/1, 14а/3, 14А, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 19/21, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 26а, 26б, 26в, 26г, 26-Г/1, 26-Е, 27, 28, 28-А, 29, 29-А, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 36а, 36в, 37, 37-2, 39, 41, 43, 45, 47, 47А, 49, 49а, 51, 51а, 53, 53а, 144 9:00
15 сентября		 19:00
15 сентября		 Заплан.
Новгородский переулок:  2, 3, 3/2, 4 9:00
15 сентября		 19:00
15 сентября		 Заплан.
Овидиопольская:  38, 45 16:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Овидиопольская:  17, 19, 21, 23, 27, 27А, 29, 30, 31, 32, 32-А, 34, 35, 37, 39 7:00
15 сентября		 12:00
15 сентября		 Заплан.
Овидиопольская:  1, 1/1, 1А, 1Б, 1в, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 8, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 18, 18А, 20, 20-А, 22, 24, 24А, 24-Б, 26, 26а, 26-А, 26А 9:00
15 сентября		 18:00
15 сентября		 Заплан.
Овидиопольская дорога 3-я улица:  9, 9А 9:00
15 сентября		 18:00
15 сентября		 Заплан.
Овидиопольский переулок:  1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 7 9:00
15 сентября		 18:00
15 сентября		 Заплан.
Огренича Николая (Чапаева):  1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 32б, 34, 36, 38, 40, 42 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Отечественная:  1, 3, 4А, 4б, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22А, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34 9:00
15 сентября		 17:00
15 сентября		 Заплан.
Пантелеймоновская:  95 9:00
15 сентября		 19:00
15 сентября		 Заплан.
Партизанская:  3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10а, 10в, 12, 30 9:00
15 сентября		 18:00
15 сентября		 Заплан.
Парковая:  62, 65, 66, 67, 68, 68А, 69, 69-1, 69-2, 70, 71, 71-7, 73, 75, 75в, 76 9:00
15 сентября		 17:00
15 сентября		 Заплан.
Паустовского:  29, 31, 31-1, 31-2, 31гар 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
Педагогическая:  2, 5, 7 9:00
15 сентября		 19:00
15 сентября		 Заплан.
Педагогический переулок:  5, 5А 9:00
15 сентября		 19:00
15 сентября		 Заплан.
Песочная:  1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 36-38, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58а, 58Б, 60, 60А, 64, 64а, 66, 74, 76, 80, 80А, 82, 84, 86, 86Б, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 126А, 130, 132, 134, 136, 138, 138А, 144, 146, 148А, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Пестеля:  1, 3, 7, 9, 11, 13, 19, 25, 25А, 27, 29 9:00
15 сентября		 17:00
15 сентября		 Заплан.
Песчаный:  1, 2, 3, 4 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Петрашевского:  17, 22/1, 22а 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Победы:  1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 44А, 45, 45А, 47, 47б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 79А, 81, 83, 85, 87 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Поселковый переулок:  3, 4, 5, 5а, 5Б, 6, 7, 8, 9, 11 9:00
15 сентября		 17:00
15 сентября		 Заплан.
Поселковая:  19, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 33а, 35, 35А 9:00
15 сентября		 17:00
15 сентября		 Заплан.
Посевная:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Почтовая:  17, 21, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 60, 64, 66А, 68А, 70, 72, 76, 76А, 601 9:00
15 сентября		 17:00
15 сентября		 Заплан.
Преображенская:  81, 83, 85 9:00
15 сентября		 19:00
15 сентября		 Заплан.
Прирельсовая:  2, 4 16:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Прирельсовая:  1, 3, 5, 5А, 6, 7, 7-А, 8, 9, 10, 10-А, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 18Б, 19, 20, 22, 24, 24-А, 26, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 38 7:00
15 сентября		 12:00
15 сентября		 Заплан.
Прирельсовая:  21, 23, 25, 27, 29, 29-А, 29В, 31, 40, 40-А, 40Б, 40-Б, 42А, 42-А, 44, 46, 48, 50 9:00
15 сентября		 18:00
15 сентября		 Заплан.
Проектируемая:  1, 2, 3, 4, 5А, 6, 6А, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 18А, 20 16:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Проектируемая 1-я улица:  7, 7А, 8А, 20 16:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Прокатная:  1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Радиальная:  1, 2, 4 9:00
15 сентября		 17:00
15 сентября		 Авария
Раздольная:  1, 2, 2а, 3, 3/А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 31/А, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41А, 41/Б, 42, 43а, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 49/А, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65-1, 66, 67, 68, 69, 69А, 70, 72, 74 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Ракетная:  1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Рельефная:  1, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Рихтера Святослава:  110, 111, 111а, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 118А, 118Б, 118В, 119, 120, 120А, 120Б, 120В, 121, 122, 122/2, 123, 124 9:00
15 сентября		 18:00
15 сентября		 Авария
Ростовская:  2, 4, 6, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 81/1, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 103А, 105, 107, 107А-1, 109, 111, 129 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
Ростовская:  1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Рощева улица:  1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 12Б, 13, 13А, 13б, 14, 14А, 15, 16, 17, 19, 21, 23 7:00
15 сентября		 12:00
15 сентября		 Заплан.
Рыбачья:  1, 3, 3/1 10:00
15 сентября		 18:00
15 сентября		 Авария
Садовая:  1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
Садовая 2-я улица:  5 9:00
15 сентября		 17:00
15 сентября		 Заплан.
Салтыкова-Щедрина:  4, 6 9:00
15 сентября		 17:00
15 сентября		 Заплан.
Самолётная:  1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 16, 18, 18а, 18б 7:00
15 сентября		 12:00
15 сентября		 Заплан.
Самодеятельности:  1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7а, 8, 9, 9б, 10, 11, 12, 14, 14А, 16, 17, 17А, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 27А, 28, 29, 29А, 29-А, 30, 30А, 31, 31а, 32, 32А, 34, 34А 9:00
15 сентября		 17:00
15 сентября		 Заплан.
Самолётная:  22 9:00
15 сентября		 18:00
15 сентября		 Заплан.
Северный переулок:  3, 4а, 8, 10, 12 9:00
15 сентября		 19:00
15 сентября		 Заплан.
Семёна Палия (Днепропетровская дорога):  60, 60гар, 62, 64, 66, 68, 70, 70-1, 72, 72-1, 74, 74-1, 76, 78, 80, 82, 84, 84-1, 86, 88, 90, 92, 94, 108, 118 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
Семинарская:  1, 1/2, 1/3, 1/5, 1/6 9:00
15 сентября		 17:00
15 сентября		 Заплан.
Сенная:  1, 3, 3А, 9, 9а, 11, 15 9:00
15 сентября		 18:00
15 сентября		 Заплан.
Серогодского:  1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56-58, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 69а, 71, 73, 731 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Симферопольская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Слободская:  27, 29, 33 9:00
15 сентября		 17:00
15 сентября		 Заплан.
Советский переулок:  3, 12 9:00
15 сентября		 19:00
15 сентября		 Заплан.
Соляная:  1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8В, 9, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 81А, 83, 85 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Станкостроительная:  1, 2А, 3, 3/1, 6, 6а, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 9:00
15 сентября		 18:00
15 сентября		 Заплан.
Степная:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 14 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Степная 4-я улица:  41 9:00
15 сентября		 18:00
15 сентября		 Авария
Степная 3-я улица:  25, 26, 26А, 27, 27А, 28, 29, 29А, 30, 31, 31А, 32, 33, 33а, 34, 34А, 35, 35А, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 42А, 43, 43А, 44, 45, 45А, 46, 47, 47А, 47Б, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 53Б, 54, 54А, 55 9:00
15 сентября		 18:00
15 сентября		 Авария
Столбовая:  20, 20А, 22, 24, 24а, 24Б, 24/11, 26 9:00
15 сентября		 17:00
15 сентября		 Заплан.
Столбовая:  1б, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 5Б, 6, 7, 8, 9, 9а, 9/Б, 10, 12, 14, 18, 18А, 18А/1, 18б, 18д, 18е 9:00
15 сентября		 18:00
15 сентября		 Заплан.
Сумская:  65а 9:00
15 сентября		 19:00
15 сентября		 Заплан.
Суперфосфатная:  1/2, 3, 3Б, 3В, 4, 5, 6, 7, 9А, 9б, 12, 13, 14, 16, 16А, 17а, 17Б, 18, 19, 21, 23, 23А, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 38, 40, 40А 9:00
15 сентября		 17:00
15 сентября		 Заплан.
Тимирязева:  53, 53А/23, 55, 55а, 55б, 57, 57/2, 57/А, 57Б/1, 57Б/3, 58, 59, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 59/5-А, 59/6, 59а, 60, 60/1, 61, 61а, 61В, 61Г, 61ж, 62, 62/7, 62/А, 62Б, 62-в, 63, 63а, 63б, 63в, 63Г, 63д, 63Е, 63ж, 63з, 63и, 64, 64А, 64г, 64/15, 64/16, 65, 65/1, 65/2, 65А, 66, 66/2, 66а, 66в, 66уч.21, 67, 67/1, 67/2, 67/5, 67а, 68, 68б, 68/70, 68/Б4, 69, 70а, 71, 72, 72б, 73, 73/1, 73/2, 73а, 73/75, 73/3.7375, 74, 74а, 74б, 75, 75а, 75е, 75ж, 76, 77, 77/1, 77а, 77б, 77г, 78, 79, 79/1, 79в, 79г, 79/81, 80а, 80б, 80в, 80г, 80г/1, 80д, 80е, 80-ж, 80ж, 80з, 81, 81а, 82, 82а, 83, 83А, 83б, 83В, 84, 84а, 84в, 84Г, 85, 85а, 86, 86а, 86-В, 87, 88, 88а, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 100, 102, 531, 602 9:00
15 сентября		 19:00
15 сентября		 Заплан.
Тираспольская:  1, 1А, 1б, 2, 3а, 5, 5А, 6, 8, 10, 10-А 16:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Тираспольское шоссе:  24 7:00
15 сентября		 12:00
15 сентября		 Заплан.
Тираспольская:  5А, 9, 9Б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 19А, 21, 22, 23, 24, 24-А 7:00
15 сентября		 12:00
15 сентября		 Заплан.
Тополевая (Приморский район):  1, 3, 5, 7, 9, 15, 17 9:00
15 сентября		 19:00
15 сентября		 Заплан.
Трудовой переулок:  1, 2, 3, 3а, 5, 6, 7, 8 9:00
15 сентября		 19:00
15 сентября		 Заплан.
Узкий переулок:  1, 2, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 5А, 5б, 6, 7, 8, 9, 9А, 11, 13, 14, 14Г 10:00
15 сентября		 18:00
15 сентября		 Авария
1-я улица:  1, 2, 2-А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 34Б, 35, 37, 39, 41, 43 16:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
2-я улица 2-й переулок:  6 16:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
2-я улица:  1, 1А, 1-А, 1-Б, 2, 3, 3А, 6, 6А, 7, 7-а, 8, 9, 11, 12-А, 13, 13-А, 14, 14А, 15, 17, 17-А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 27А 16:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
2-я улица 2-й переулок:  1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 5А, 8, 10, 12 7:00
15 сентября		 12:00
15 сентября		 Заплан.
3-я улица:  1, 2, 2а, 2В, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32 16:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
4-я улица:  1, 1А, 1Б, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 3А, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27 7:00
15 сентября		 12:00
15 сентября		 Заплан.
5-я улица:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24 7:00
15 сентября		 12:00
15 сентября		 Заплан.
6-я улица 1-й переулок:  1, 1А, 1-Б, 2, 4, 4А, 6, 6-А, 8, 10-А 7:00
15 сентября		 12:00
15 сентября		 Заплан.
6-я улица 2-й переулок:  1, 3, 3А, 3-Б, 4, 5, 6, 7, 8 7:00
15 сентября		 12:00
15 сентября		 Заплан.
6-я улица:  1, 2, 2а, 3, 4, 4в, 5, 5а, 5В, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 11А, 13, 15, 17, 17Б, 19, 21, 21А, 21Б, 23, 25, 3333999 7:00
15 сентября		 12:00
15 сентября		 Заплан.
9-я улица:  3, 4, 5, 6, 6А, 6б, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 18 9:00
15 сентября		 18:00
15 сентября		 Заплан.
10-я улица:  1, 1А, 1Б, 2, 3, 3а, 3Б, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 14 9:00
15 сентября		 18:00
15 сентября		 Заплан.
11-я улица:  1 9:00
15 сентября		 18:00
15 сентября		 Заплан.
Умова:  2, 2а, 2б, 2в, 2Г, 4, 4а, 4Б, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 34, 34а, 36, 38, 45, 45а, 47, 47А, 47б, 47в, 49 16:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Училищная:  2, 4, 6 9:00
15 сентября		 17:00
15 сентября		 Заплан.
Февральский 2-й переулок:  1, 1А, 5, 7, 7а 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Февральский 1-й переулок:  1, 3, 5, 7 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Февральская:  1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-2, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-6, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Фестивальный:  1А, 2, 3, 4, 11, 12 10:00
15 сентября		 18:00
15 сентября		 Авария
Филатова Академика:  21, 23, 23Б 9:00
15 сентября		 17:00
15 сентября		 Заплан.
Флотский 4-й переулок:  1 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Флотский 3-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Флотский 2-й переулок:  3, 4, 8 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Флотская:  2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 29а 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Флотский 1-й переулок:  5, 7, 7а 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Фонтанская дорога:  114, 118, 165, 165/7, 173, 173/2 10:00
15 сентября		 18:00
15 сентября		 Авария
Франко Ивана:  39, 41, 45, 45А, 49 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Французский бульвар:  14, 14А, 14Б 9:00
15 сентября		 17:00
15 сентября		 Заплан.
Химическая:  1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 12 9:00
15 сентября		 17:00
15 сентября		 Авария
Хмельницкого Богдана:  35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84 8:00
15 сентября		 18:00
15 сентября		 Заплан.
Холмистая:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Хорошенко Саши:  11, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 18, 20, 20а, 22, 24а, 24б 9:00
15 сентября		 17:00
15 сентября		 Заплан.
Хуторская:  95Е 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Цветочная (Малиновский р-н):  1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/1, 8, 9, 10, 10А, 11, 11а, 13 9:00
15 сентября		 18:00
15 сентября		 Авария
Центральная:  2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Чапаевский 2-й переулок:  1, 3, 6, 7 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Чапаевский 6-й переулок:  2, 6, 8, 8а, 10 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Чапаевский 3-й переулок:  2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 16в, 17, 17б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Чапаевский 9-й переулок:  1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Чапаевский 5-й переулок:  1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Чапаевский 8-й переулок:  2, 2а, 4, 5, 6, 7, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Чапаевский 1-й переулок:  7, 13а 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Черноморский 6-й переулок:  1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Швыгина Генерала:  6А, 10, 12, 14, 16, 18, 18А, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30-А 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Шестакова:  4, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33, 35, 35а, 37, 37А, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81-2, 83, 87, 89, 91, 93 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Шишкина:  51 9:00
15 сентября		 19:00
15 сентября		 Заплан.
Шолохова:  1, 2, 3, 3/2, 4, 4/2, 4/3, 5, 5/2, 5/3, 6, 7, 7/2, 8, 9, 9/2, 10, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 12 9:00
15 сентября		 19:00
15 сентября		 Заплан.
Штурвальная:  17/А, 19А 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Южная дорога:  67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89 23:00
14 сентября		 4:00
15 сентября		 Заплан.
Юннатов 3-й переулок:  1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6 9:00
15 сентября		 19:00
15 сентября		 Заплан.
Юннатов 2-й переулок:  1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 32 9:00
15 сентября		 19:00
15 сентября		 Заплан.
Яблочная:  1, 1а, 1б, 2, 3, 4 9:00
15 сентября		 20:00
15 сентября		 Заплан.
Яхненко Семёна:  1, 2/3, 2/3/а, 2/3/б, 2/3/в, 2/3/г, 2/11, 2/11а, 2/11б, 2/11в, 2/12, 2/12а, 2/14, 2/14а, 2/15, 2/18, 2/18А, 2/18Б, 2/19/а, 2/19/б, 2/19/в, 2/19/г, 2/19/д, 2/19/е 10:00
15 сентября		 18:00
15 сентября		 Авария
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