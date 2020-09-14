Кому в Одессе 15 сентября отключат свет и воду

15 сентября в Одессе некоторые жители останутся без воды и света.

Об этом сообщили компании филиал «Инфоксводоканал» и «Одессаоблэнерго».

В частности, в этот день в связи с необходимостью проведения работ по установке новой запорной армартуры с 09:00 до 22:00 будет прекращена подача воды следующим потребителям города:

— ул. Семёна Палия, 60-78,

— ул. Марсельская, 29-31,

— ул. Ростовская, 2-4.



В связи с проведением аварийных, а также запланированных ремонтных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат 15 сентября электроэнергию.