Кому в Одессе 15 сентября отключат свет и воду

15 сентября в Одессе некоторые жители останутся без воды и света.
Об этом сообщили компании филиал «Инфоксводоканал» и «Одессаоблэнерго».
В частности, в этот день в связи с необходимостью проведения работ по установке новой запорной армартуры с 09:00 до 22:00 будет прекращена подача воды следующим потребителям города:
— ул. Семёна Палия, 60-78,
— ул. Марсельская, 29-31,
— ул. Ростовская, 2-4.
В связи с проведением аварийных, а также запланированных ремонтных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат 15 сентября электроэнергию.
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|Причина
|Аграрная: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Адмиральский проспект: 22/1
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Азовский переулок: 1, 1А, 2, 3, 4, 6, 6А, 10, 12, 14, 16
|9:00
15 сентября
|18:00
15 сентября
|Заплан.
|Амбулаторный переулок: 2, 4, 5, 6, 6а, 6Б, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 11/1, 11/2, 11/А, 13, 17
|10:00
15 сентября
|18:00
15 сентября
|Авария
|Амундсена: 1А, 2, 2/1, 2/2, 2а, 4, 8, 8/1, 8а
|10:00
15 сентября
|18:00
15 сентября
|Авария
|Асеева Юрия переулок: 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Байдукова: 1, 2, 2а, 3, 3А, 5, 7
|10:00
15 сентября
|18:00
15 сентября
|Авария
|Балтская дорога: 37, 43, 43А, 45, 46, 47, 58А, 59, 60, 62, 62-1, 64, 64А, 66, 67, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 84а
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Баркасный переулок: 1, 1а, 2, 4
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Белякова переулок: 1, 2, 2/3, 2/4, 2/8, 2/9, 2А, 2/10, 4, 21, 22
|10:00
15 сентября
|18:00
15 сентября
|Авария
|Боженко: 1, 3, 5, 6, 6Б, 7, 8, 9, 11
|9:00
15 сентября
|17:00
15 сентября
|Заплан.
|Бочарова Генерала: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 27, 29, 31, 35, 41, 43, 45, 47, 53, 55
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|Бочарова Генерала: 9
|9:00
15 сентября
|17:00
15 сентября
|Заплан.
|Бригадная: 43Б, 44, 45, 48, 51, 51А, 53, 54б, 55
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Вильямса Академика: 81, 81/1, 81/2, 81/3, 83, 87
|9:00
15 сентября
|18:00
15 сентября
|Заплан.
|Винниченко Владимира: 12, 17, 18, 18а, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31
|9:00
15 сентября
|17:00
15 сентября
|Заплан.
|Вишнёвый переулок: 2А, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12А, 14, 14А
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Вишневая: 1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-10, 10-12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16-1, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32, 34, 35а, 35д, 36, 37, 39, 40, 40а, 40б, 41, 43
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Воронежская: 13, 13а
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|Выездная: 2, 2/2, 3, 3в, 7, 8, 9, 10А, 11, 11а, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19А, 19б, 21, 22, 23, 24, 25а, 26, 26А, 28, 32, 34А, 34б, 38, 40, 42, 44, 44А, 46, 48, 50, 52
|9:00
15 сентября
|18:00
15 сентября
|Заплан.
|Гагарина проспект: 6А, 8А
|9:00
15 сентября
|17:00
15 сентября
|Заплан.
|Гаркавого Академика: 46
|7:00
15 сентября
|12:00
15 сентября
|Заплан.
|Гастелло: 54, 54А, 54б, 56, 56а, 57, 57а, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 78а, 79, 80, 81, 81а, 82, 83, 83а, 84, 85, 86, 86А, 86б, 87, 87а, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 125А, 127, 129, 131, 133, 133а, 135, 137, 139, 141, 143, 143А, 145, 147, 147а, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 161а, 163, 163а, 165, 167, 167а
|9:00
15 сентября
|18:00
15 сентября
|Авария
|Героев Обороны Одессы: 14-1, 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 34
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|Гераневая: 10А
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Главная: 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5-5а, 7, 7а, 8, 9а, 11, 13, 13а, 14А, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 33
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Гордиенко Яши: 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 19а, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24б, 25-27, 26, 28, 29, 30, 32, 32а
|9:00
15 сентября
|17:00
15 сентября
|Заплан.
|Грушевского: 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12а, 13, 13-А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 39
|9:00
15 сентября
|17:00
15 сентября
|Заплан.
|Давида Ойстраха (Затонского): 6, 8, 10, 18
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|Давида Ойстраха (Затонского): 6
|9:00
15 сентября
|17:00
15 сентября
|Заплан.
|Дача Ковалевского: 1, 1б, 2, 2/3, 2/14, 3
|10:00
15 сентября
|18:00
15 сентября
|Авария
|Демянова: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Деревообделочная: 1, 2, 3а, 3б, 4, 4а, 5, 6а, 6б, 7, 7а, 8а, 8б, 9, 10а, 10б, 10в, 11, 12, 13, 14б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 25а, 27а, 27б, 27в, 29а, 29б, 30, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 38, 39а, 39б, 40а, 40б, 41а, 41б, 42, 43а, 43б, 44, 45, 46, 48, 48а, 54, 56, 58, 60, 62а, 62б, 64б, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78а, 78б, 80, 82, 84, 86
|9:00
15 сентября
|17:00
15 сентября
|Авария
|Деревообделочный 1-й переулок: 1, 1а, 2, 2а, 3, 3б, 4, 5, 6а, 7, 8, 8б, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13а, 14, 15, 16, 17, 19в, 21, 23, 25а, 25б, 25г, 27
|9:00
15 сентября
|17:00
15 сентября
|Авария
|Десантный бульвар: 14
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|Днепровская: 108
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|Днестровская: 1, 2, 2/1, 2а, 2Б, 2Б/6, 2в, 2Г, 2Д, 2Б1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19а
|9:00
15 сентября
|18:00
15 сентября
|Заплан.
|Днестровская: 2Б, 2Б/6, 2Д, 2Б1
|9:00
15 сентября
|17:00
15 сентября
|Авария
|Днепровская: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 23, 23а, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50А, 51
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Днестровская: 2Б, 2Б/6, 2Д, 2Б1
|9:00
15 сентября
|17:00
15 сентября
|Заплан.
|Добровольского проспект: 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 118, 120, 122, 124, 131, 132, 134, 136, 138, 139, 139А, 141, 143, 145, 147-1, 147-2, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 151-1, 151-2, 151-3, 151-4, 151-5, 153, 155
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|Добровольского проспект: 131
|9:00
15 сентября
|17:00
15 сентября
|Заплан.
|Добровольского проспект: 1а, 1Б, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 24-1, 25, 25А, 25б, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 57-1, 59, 61
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Долгая: 88А, 93, 93а, 95, 96Д, 97, 97а, 97б, 97в, 98Е/50, 98з/48, 98з48, 99, 99а, 99б, 101, 102, 102-а, 102а, 102б, 103, 104, 105, 105а, 106а, 107, 108, 109, 110, 110а, 111, 112, 113, 114, 114а, 115, 116, 116а, 117а, 117Б, 118, 118а, 118б, 118в, 119, 120, 120а, 120б, 120в, 121, 121А, 123, 123/2
|9:00
15 сентября
|19:00
15 сентября
|Заплан.
|Донецкая: 1, 1А, 2, 3, 4
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Жевахова гора: 17, 19, 92, 94
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Жолио-Кюри: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-1, 13А, 14, 14гар, 15, 16, 17, 17а, 17а-с5, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24А, 25, 26
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Заболотного Академика: 28, 30, 34, 41А, 43, 45, 47, 49, 51, 55
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|Заднепровского: 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 30, 32, 131
|9:00
15 сентября
|17:00
15 сентября
|Заплан.
|Заднепровского: 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 30, 32, 131
|9:00
15 сентября
|18:00
15 сентября
|Заплан.
|Заднепровского: 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 30, 32, 131
|9:00
15 сентября
|17:00
15 сентября
|Авария
|Закарпатская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27А, 28, 29-1, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Звонкая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28А, 30, 32
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Зелёный проспект: 2, 2А, 4, 5, 6, 6А, 6б, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 16а
|9:00
15 сентября
|17:00
15 сентября
|Заплан.
|Змиенко Всеволода переулок: 1, 2, 2-а, 2б, 3, 3а, 4, 4/1а, 6, 7, 22
|10:00
15 сентября
|18:00
15 сентября
|Авария
|Золотой берег: 1, 1-А, 2, 4, 4А, 4Б, 5, 5-А, 5А, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 9/4, 9/5, 9/7, 9/8, 9А, 9/10, 9/14, 9А5, 10, 10а, 12, 13, 13а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21/1, 21А, 21Б, 22, 24/26, 25, 25А, 28, 29, 30, 30/1, 30/2, 30/7, 30/8, 30Б, 30/10, 30/11, 31, 33, 35, 35а, 35б, 37, 96
|10:00
15 сентября
|18:00
15 сентября
|Авария
|Зоринская: 20, 22, 24, 24а, 26, 26А, 28, 30, 30-1, 32
|9:00
15 сентября
|17:00
15 сентября
|Заплан.
|Ильфа и Петрова: 41, 43, 43/1, 43/2, 49
|9:00
15 сентября
|18:00
15 сентября
|Заплан.
|Испанский переулок: 17
|9:00
15 сентября
|17:00
15 сентября
|Заплан.
|Испанская (Землячки): 1, 1-3, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 3б, 3в, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15-4, 16, 17, 18, 18а, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36а
|9:00
15 сентября
|17:00
15 сентября
|Заплан.
|Кавказский переулок: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Кавказская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Капитана Гаврикова: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 12Б, 14, 16
|16:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Карьерная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 17А, 18, 21, 22, 24
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Керченская: 51, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 63а, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72А, 73, 74, 75, 76, 76а, 77, 77А, 78, 79, 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 84А, 85, 86, 87, 87Б, 88, 89, 90, 91, 91Б, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 105А, 106, 106А, 107, 108, 108а, 109, 109А, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 118А, 119, 121, 123, 125, 131
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|Керченский 2-й переулок: 1, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 13А, 15
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|Керченская: 8, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18Б, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Кишинёвская: 10
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|Конноармейская: 2, 2а, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18А, 19, 19/1, 20, 21, 21а, 22, 23а, 23Б, 23В, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47-1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Космонавтов: 14, 16, 18
|9:00
15 сентября
|17:00
15 сентября
|Заплан.
|Косяченко: 38, 39, 44
|9:00
15 сентября
|18:00
15 сентября
|Авария
|Костанди: 68, 68а, 69, 69/1, 70, 71, 72, 74, 76, 76б, 78, 79, 79/1, 80, 80/2, 81, 82, 82А, 83, 84, 85, 86, 86А, 87, 87а, 87б, 87в, 88, 88А, 89, 90, 91, 91/2, 91-Б, 92, 92а, 93, 94, 95, 95А, 96, 97, 97а, 98, 98-А, 99, 99А, 100, 100/1, 100а, 100Б, 101, 102, 103, 103А, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119А, 121, 121А, 123, 125, 127, 129
|9:00
15 сентября
|19:00
15 сентября
|Заплан.
|Краснослободская: 50-1, 52, 52-4, 52-10
|9:00
15 сентября
|17:00
15 сентября
|Заплан.
|Крымская: 72А, 80, 82
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|Кузнецова Капитана: 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22В, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 29А, 30, 30А, 31, 31А, 32-1, 32А, 33, 33А, 34, 35, 36, 37А, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54А, 55, 55Б, 56, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 67А, 92, 94, 98, 100, 102
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|Кузнецова Капитана: 71А, 71Б, 73, 75, 76, 76-1, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Курская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 53б, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 69, 69б, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75а, 76, 77, 77а, 78, 79, 80, 80А, 81, 81а, 82, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 97
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Кустанайская: 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28
|9:00
15 сентября
|18:00
15 сентября
|Заплан.
|Кустанайский 2-й переулок: 2, 2а, 4
|9:00
15 сентября
|18:00
15 сентября
|Заплан.
|Кустанайская: 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28
|9:00
15 сентября
|17:00
15 сентября
|Заплан.
|Кустанайская: 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28
|9:00
15 сентября
|17:00
15 сентября
|Авария
|Кустанайский 1-й переулок: 1, 2
|9:00
15 сентября
|18:00
15 сентября
|Заплан.
|Леваневского: 3/2, 5, 7, 7-9, 7А, 11
|10:00
15 сентября
|18:00
15 сентября
|Авария
|Леваневского переулок: 1, 2, 2а, 3/1, 11
|10:00
15 сентября
|18:00
15 сентября
|Авария
|Левитана: 30, 32, 36, 38, 40, 42
|9:00
15 сентября
|19:00
15 сентября
|Заплан.
|Леси Украинки: 31, 31А, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 64, 64А, 66, 68, 72, 74, 76
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|Лесная: 2, 4, 6, 8, 12
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|Леси Украинки: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 32а, 34, 86а
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|1-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|2-я Линия (посёлок Котовского): 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 20Б, 22
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|3-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1А, 1б, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 3-3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 13Б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|4-я Линия (посёлок Котовского): 1Б, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21А, 22, 22Б, 26, 26а
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|4-я Линия (посёлок Котовского): 25, 29, 31, 31-1, 33, 50, 50-1, 50-3
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|5-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 21
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|5-я Линия (посёлок Котовского): 26, 28, 30, 32, 34
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|6-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-1, 13-2, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 22, 22а, 24
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|6-я Линия (посёлок Котовского): 25, 25-1, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33-2, 33Б, 34, 35, 36
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|7-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1А, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6б, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 20А, 21, 22, 23, 24
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|7-я Линия (посёлок Котовского): 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|8-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|8-я Линия (посёлок Котовского): 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31а, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|9-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 17а, 18, 18а
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|9-я Линия (посёлок Котовского): 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 38
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|10-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 15а, 16, 18
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|10-я Линия (посёлок Котовского): 19, 19Б, 21, 22, 23, 24
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|11-я Линия (посёлок Котовского): 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|12-я Линия (посёлок Котовского): 14, 14а, 16, 17, 17-1, 18
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|36-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25-1, 25-2, 26, 27, 28, 29, 30, 30/А, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 59а
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|37-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 3а, 3/В, 3г, 4, 5, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29-3, 30, 30-1, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39а
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|38-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 3А, 6, 8, 14, 16а
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|38-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 3А, 6, 8, 14, 16а
|9:00
15 сентября
|17:00
15 сентября
|Заплан.
|39-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 4а1, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 30
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|40-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|41-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26
|9:00
15 сентября
|17:00
15 сентября
|Заплан.
|41-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|42-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 12, 14, 16
|9:00
15 сентября
|17:00
15 сентября
|Заплан.
|42-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 12, 14, 16
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|43-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 14а, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|43-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 7, 11, 11а, 13, 17, 36
|9:00
15 сентября
|17:00
15 сентября
|Заплан.
|44-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35-1, 36, 37, 39, 41, 43а, 45, 47, 49, 51
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|45-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|46-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 2а, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 35
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|47-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15-1, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|48-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2/Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|49-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|50-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16д, 17, 18, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 28
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|51-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3-1, 3-2, 4, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|52-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 28, 30
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|53-я Линия (посёлок Котовского): 2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 12А, 14, 15, 16, 16а, 17, 17А, 17в, 18, 19, 21, 23, 27, 27А, 29, 291
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|54-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5, 7, 15
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|54-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5, 7
|9:00
15 сентября
|17:00
15 сентября
|Заплан.
|55-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5, 7
|9:00
15 сентября
|17:00
15 сентября
|Заплан.
|55-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5, 7
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Ломоносова: 13, 13а, 14, 15, 16, 18
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Ломоносова: 3, 6, 7-7а, 7а, 8, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18б, 19, 20
|9:00
15 сентября
|17:00
15 сентября
|Заплан.
|Лунина Контр-адмирала: 15, 15а
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Луцкая: 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 85, 85А, 87, 95, 95А, 97-1, 97-2, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 119а, 120, 121, 121а, 121б, 123, 125, 129, 129а, 133, 133а, 135
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Львовская: 29в, 31, 31а, 31б, 33, 35/37, 37, 37а, 37б, 37/Б, 37В, 37б1, 39, 39а, 39б, 41, 64, 64а, 66, 66а, 68, 70, 70а, 72, 74, 74/4, 76, 76а, 78, 78а, 641, 782
|9:00
15 сентября
|19:00
15 сентября
|Заплан.
|Люстдорфская дорога 2-я Линия: 10, 11, 12А, 13, 14, 14А, 15А, 16
|9:00
15 сентября
|19:00
15 сентября
|Заплан.
|Люстдорфская дорога 1-я Линия: 7, 8а/1, 8А, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17/1
|9:00
15 сентября
|19:00
15 сентября
|Заплан.
|Люстдорфская дорога: 146/2, 146/3, 148/3, 148а/1, 148А/2, 152/4
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Люстдорфская дорога: 120, 129, 129а, 131а, 133, 133а, 135, 139, 141, 145, 147, 147/1, 147а, 149, 149а, 151, 151а, 153, 155а, 157, 157А, 159, 159а, 161, 161а, 163, 163а, 165, 165А, 167, 169, 169а, 171, 171а, 173, 173а, 175, 175б, 175в, 177, 179а/1
|9:00
15 сентября
|19:00
15 сентября
|Заплан.
|Люстдорфская дорога 3-я Линия: 6/1, 11, 12, 13, 14, 15
|9:00
15 сентября
|19:00
15 сентября
|Заплан.
|Мазепы: 4, 6а, 6б, 7, 9, 11
|9:00
15 сентября
|17:00
15 сентября
|Заплан.
|Марсельская: 23, 25, 27, 29, 31
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|8 Марта спуск: 1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|8 Марта 7-й переулок: 5, 6, 7, 8, 9
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|8 Марта 1-й переулок: 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|8 Марта 6-й переулок: 4, 8, 9, 10, 11
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|8 Марта 5-й переулок: 4, 6, 8, 9
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|8 Марта 4-й переулок: 2, 4, 6, 8, 10
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|8 Марта 3-й переулок: 4, 5, 6, 8, 10
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|8 Марта 2-й переулок: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|8 Марта: 1, 2, 4, 6, 7-1, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21-2, 21А, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37-1, 37-2, 37А, 37Б, 37В, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 45А, 47, 47А, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|8 Марта 3-я линия: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|8 Марта 9-й переулок: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 47, 47-1
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|8 Марта 1-я линия: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|8 Марта 5-я линия: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|8 Марта 4-я линия: 1, 1а, 2, 2а, 2А1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|8 Марта 2-я линия: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|8 Марта 8-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Матюшенко: 3, 4, 5а, 5б, 6, 6б, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 21, 21а, 22, 22Б
|9:00
15 сентября
|17:00
15 сентября
|Заплан.
|Махачкалинская: 4а, 6, 9, 10, 11
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|Мелитопольская: 1, 1б, 3, 5, 7, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19-1, 19-2, 20, 21, 21-1, 21-2, 21-3, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 46, 46В, 54, 56, 58, 58А, 58Б
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Мицкевича: 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 35
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Мичманский переулок 2: 2
|10:00
15 сентября
|18:00
15 сентября
|Авария
|Мичурина площадь: 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14-1, 14а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Мичурина: 21, 21а, 23, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Молодёжи площадь: 6, 12, 12а, 14, 16, 19, 21
|9:00
15 сентября
|17:00
15 сентября
|Заплан.
|Навигационный переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Новомосковская: 19
|10:00
10 сентября
|0:00
18 сентября
|Авария
|Новаторов: 5, 5А, 7, 9, 14, 16, 17
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Новгородский 2-й переулок: 1, 1а, 1б, 2А, 2-Б, 2В, 3, 3А, 3б, 4, 4/2, 5, 5а, 6, 6/2, 7/1, 7/2, 8, 9, 10, 10/1, 12а, 14, 62, 82
|9:00
15 сентября
|19:00
15 сентября
|Заплан.
|Новгородская: 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 4б, 4е, 5, 5а, 5В, 5-Г, 6, 6а, 6а/1, 6б, 6в, 6в/3, 6Г, 6Д, 6е, 7, 7/2, 8, 9, 10, 10/2, 10-а, 11, 12, 12а, 12а/1, 12а/д3, 13, 14, 14/5, 14а/1, 14а/3, 14А, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 19/21, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 26а, 26б, 26в, 26г, 26-Г/1, 26-Е, 27, 28, 28-А, 29, 29-А, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 36а, 36в, 37, 37-2, 39, 41, 43, 45, 47, 47А, 49, 49а, 51, 51а, 53, 53а, 144
|9:00
15 сентября
|19:00
15 сентября
|Заплан.
|Новгородский переулок: 2, 3, 3/2, 4
|9:00
15 сентября
|19:00
15 сентября
|Заплан.
|Овидиопольская: 38, 45
|16:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Овидиопольская: 17, 19, 21, 23, 27, 27А, 29, 30, 31, 32, 32-А, 34, 35, 37, 39
|7:00
15 сентября
|12:00
15 сентября
|Заплан.
|Овидиопольская: 1, 1/1, 1А, 1Б, 1в, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 8, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 18, 18А, 20, 20-А, 22, 24, 24А, 24-Б, 26, 26а, 26-А, 26А
|9:00
15 сентября
|18:00
15 сентября
|Заплан.
|Овидиопольская дорога 3-я улица: 9, 9А
|9:00
15 сентября
|18:00
15 сентября
|Заплан.
|Овидиопольский переулок: 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 7
|9:00
15 сентября
|18:00
15 сентября
|Заплан.
|Огренича Николая (Чапаева): 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 32б, 34, 36, 38, 40, 42
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Отечественная: 1, 3, 4А, 4б, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22А, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34
|9:00
15 сентября
|17:00
15 сентября
|Заплан.
|Пантелеймоновская: 95
|9:00
15 сентября
|19:00
15 сентября
|Заплан.
|Партизанская: 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10а, 10в, 12, 30
|9:00
15 сентября
|18:00
15 сентября
|Заплан.
|Парковая: 62, 65, 66, 67, 68, 68А, 69, 69-1, 69-2, 70, 71, 71-7, 73, 75, 75в, 76
|9:00
15 сентября
|17:00
15 сентября
|Заплан.
|Паустовского: 29, 31, 31-1, 31-2, 31гар
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|Педагогическая: 2, 5, 7
|9:00
15 сентября
|19:00
15 сентября
|Заплан.
|Педагогический переулок: 5, 5А
|9:00
15 сентября
|19:00
15 сентября
|Заплан.
|Песочная: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 36-38, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58а, 58Б, 60, 60А, 64, 64а, 66, 74, 76, 80, 80А, 82, 84, 86, 86Б, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 126А, 130, 132, 134, 136, 138, 138А, 144, 146, 148А, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Пестеля: 1, 3, 7, 9, 11, 13, 19, 25, 25А, 27, 29
|9:00
15 сентября
|17:00
15 сентября
|Заплан.
|Песчаный: 1, 2, 3, 4
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Петрашевского: 17, 22/1, 22а
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Победы: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 44А, 45, 45А, 47, 47б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 79А, 81, 83, 85, 87
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Поселковый переулок: 3, 4, 5, 5а, 5Б, 6, 7, 8, 9, 11
|9:00
15 сентября
|17:00
15 сентября
|Заплан.
|Поселковая: 19, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 33а, 35, 35А
|9:00
15 сентября
|17:00
15 сентября
|Заплан.
|Посевная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Почтовая: 17, 21, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 60, 64, 66А, 68А, 70, 72, 76, 76А, 601
|9:00
15 сентября
|17:00
15 сентября
|Заплан.
|Преображенская: 81, 83, 85
|9:00
15 сентября
|19:00
15 сентября
|Заплан.
|Прирельсовая: 2, 4
|16:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Прирельсовая: 1, 3, 5, 5А, 6, 7, 7-А, 8, 9, 10, 10-А, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 18Б, 19, 20, 22, 24, 24-А, 26, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 38
|7:00
15 сентября
|12:00
15 сентября
|Заплан.
|Прирельсовая: 21, 23, 25, 27, 29, 29-А, 29В, 31, 40, 40-А, 40Б, 40-Б, 42А, 42-А, 44, 46, 48, 50
|9:00
15 сентября
|18:00
15 сентября
|Заплан.
|Проектируемая: 1, 2, 3, 4, 5А, 6, 6А, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 18А, 20
|16:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Проектируемая 1-я улица: 7, 7А, 8А, 20
|16:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Прокатная: 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Радиальная: 1, 2, 4
|9:00
15 сентября
|17:00
15 сентября
|Авария
|Раздольная: 1, 2, 2а, 3, 3/А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 31/А, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41А, 41/Б, 42, 43а, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 49/А, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65-1, 66, 67, 68, 69, 69А, 70, 72, 74
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Ракетная: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Рельефная: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Рихтера Святослава: 110, 111, 111а, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 118А, 118Б, 118В, 119, 120, 120А, 120Б, 120В, 121, 122, 122/2, 123, 124
|9:00
15 сентября
|18:00
15 сентября
|Авария
|Ростовская: 2, 4, 6, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 81/1, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 103А, 105, 107, 107А-1, 109, 111, 129
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|Ростовская: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Рощева улица: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 12Б, 13, 13А, 13б, 14, 14А, 15, 16, 17, 19, 21, 23
|7:00
15 сентября
|12:00
15 сентября
|Заплан.
|Рыбачья: 1, 3, 3/1
|10:00
15 сентября
|18:00
15 сентября
|Авария
|Садовая: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|Садовая 2-я улица: 5
|9:00
15 сентября
|17:00
15 сентября
|Заплан.
|Салтыкова-Щедрина: 4, 6
|9:00
15 сентября
|17:00
15 сентября
|Заплан.
|Самолётная: 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 16, 18, 18а, 18б
|7:00
15 сентября
|12:00
15 сентября
|Заплан.
|Самодеятельности: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7а, 8, 9, 9б, 10, 11, 12, 14, 14А, 16, 17, 17А, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 27А, 28, 29, 29А, 29-А, 30, 30А, 31, 31а, 32, 32А, 34, 34А
|9:00
15 сентября
|17:00
15 сентября
|Заплан.
|Самолётная: 22
|9:00
15 сентября
|18:00
15 сентября
|Заплан.
|Северный переулок: 3, 4а, 8, 10, 12
|9:00
15 сентября
|19:00
15 сентября
|Заплан.
|Семёна Палия (Днепропетровская дорога): 60, 60гар, 62, 64, 66, 68, 70, 70-1, 72, 72-1, 74, 74-1, 76, 78, 80, 82, 84, 84-1, 86, 88, 90, 92, 94, 108, 118
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|Семинарская: 1, 1/2, 1/3, 1/5, 1/6
|9:00
15 сентября
|17:00
15 сентября
|Заплан.
|Сенная: 1, 3, 3А, 9, 9а, 11, 15
|9:00
15 сентября
|18:00
15 сентября
|Заплан.
|Серогодского: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56-58, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 69а, 71, 73, 731
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Симферопольская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Слободская: 27, 29, 33
|9:00
15 сентября
|17:00
15 сентября
|Заплан.
|Советский переулок: 3, 12
|9:00
15 сентября
|19:00
15 сентября
|Заплан.
|Соляная: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8В, 9, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 81А, 83, 85
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Станкостроительная: 1, 2А, 3, 3/1, 6, 6а, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19
|9:00
15 сентября
|18:00
15 сентября
|Заплан.
|Степная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 14
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Степная 4-я улица: 41
|9:00
15 сентября
|18:00
15 сентября
|Авария
|Степная 3-я улица: 25, 26, 26А, 27, 27А, 28, 29, 29А, 30, 31, 31А, 32, 33, 33а, 34, 34А, 35, 35А, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 42А, 43, 43А, 44, 45, 45А, 46, 47, 47А, 47Б, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 53Б, 54, 54А, 55
|9:00
15 сентября
|18:00
15 сентября
|Авария
|Столбовая: 20, 20А, 22, 24, 24а, 24Б, 24/11, 26
|9:00
15 сентября
|17:00
15 сентября
|Заплан.
|Столбовая: 1б, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 5Б, 6, 7, 8, 9, 9а, 9/Б, 10, 12, 14, 18, 18А, 18А/1, 18б, 18д, 18е
|9:00
15 сентября
|18:00
15 сентября
|Заплан.
|Сумская: 65а
|9:00
15 сентября
|19:00
15 сентября
|Заплан.
|Суперфосфатная: 1/2, 3, 3Б, 3В, 4, 5, 6, 7, 9А, 9б, 12, 13, 14, 16, 16А, 17а, 17Б, 18, 19, 21, 23, 23А, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 38, 40, 40А
|9:00
15 сентября
|17:00
15 сентября
|Заплан.
|Тимирязева: 53, 53А/23, 55, 55а, 55б, 57, 57/2, 57/А, 57Б/1, 57Б/3, 58, 59, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 59/5-А, 59/6, 59а, 60, 60/1, 61, 61а, 61В, 61Г, 61ж, 62, 62/7, 62/А, 62Б, 62-в, 63, 63а, 63б, 63в, 63Г, 63д, 63Е, 63ж, 63з, 63и, 64, 64А, 64г, 64/15, 64/16, 65, 65/1, 65/2, 65А, 66, 66/2, 66а, 66в, 66уч.21, 67, 67/1, 67/2, 67/5, 67а, 68, 68б, 68/70, 68/Б4, 69, 70а, 71, 72, 72б, 73, 73/1, 73/2, 73а, 73/75, 73/3.7375, 74, 74а, 74б, 75, 75а, 75е, 75ж, 76, 77, 77/1, 77а, 77б, 77г, 78, 79, 79/1, 79в, 79г, 79/81, 80а, 80б, 80в, 80г, 80г/1, 80д, 80е, 80-ж, 80ж, 80з, 81, 81а, 82, 82а, 83, 83А, 83б, 83В, 84, 84а, 84в, 84Г, 85, 85а, 86, 86а, 86-В, 87, 88, 88а, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 100, 102, 531, 602
|9:00
15 сентября
|19:00
15 сентября
|Заплан.
|Тираспольская: 1, 1А, 1б, 2, 3а, 5, 5А, 6, 8, 10, 10-А
|16:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Тираспольское шоссе: 24
|7:00
15 сентября
|12:00
15 сентября
|Заплан.
|Тираспольская: 5А, 9, 9Б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 19А, 21, 22, 23, 24, 24-А
|7:00
15 сентября
|12:00
15 сентября
|Заплан.
|Тополевая (Приморский район): 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17
|9:00
15 сентября
|19:00
15 сентября
|Заплан.
|Трудовой переулок: 1, 2, 3, 3а, 5, 6, 7, 8
|9:00
15 сентября
|19:00
15 сентября
|Заплан.
|Узкий переулок: 1, 2, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 5А, 5б, 6, 7, 8, 9, 9А, 11, 13, 14, 14Г
|10:00
15 сентября
|18:00
15 сентября
|Авария
|1-я улица: 1, 2, 2-А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 34Б, 35, 37, 39, 41, 43
|16:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|2-я улица 2-й переулок: 6
|16:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|2-я улица: 1, 1А, 1-А, 1-Б, 2, 3, 3А, 6, 6А, 7, 7-а, 8, 9, 11, 12-А, 13, 13-А, 14, 14А, 15, 17, 17-А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 27А
|16:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|2-я улица 2-й переулок: 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 5А, 8, 10, 12
|7:00
15 сентября
|12:00
15 сентября
|Заплан.
|3-я улица: 1, 2, 2а, 2В, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32
|16:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|4-я улица: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 3А, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27
|7:00
15 сентября
|12:00
15 сентября
|Заплан.
|5-я улица: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24
|7:00
15 сентября
|12:00
15 сентября
|Заплан.
|6-я улица 1-й переулок: 1, 1А, 1-Б, 2, 4, 4А, 6, 6-А, 8, 10-А
|7:00
15 сентября
|12:00
15 сентября
|Заплан.
|6-я улица 2-й переулок: 1, 3, 3А, 3-Б, 4, 5, 6, 7, 8
|7:00
15 сентября
|12:00
15 сентября
|Заплан.
|6-я улица: 1, 2, 2а, 3, 4, 4в, 5, 5а, 5В, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 11А, 13, 15, 17, 17Б, 19, 21, 21А, 21Б, 23, 25, 3333999
|7:00
15 сентября
|12:00
15 сентября
|Заплан.
|9-я улица: 3, 4, 5, 6, 6А, 6б, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 18
|9:00
15 сентября
|18:00
15 сентября
|Заплан.
|10-я улица: 1, 1А, 1Б, 2, 3, 3а, 3Б, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 14
|9:00
15 сентября
|18:00
15 сентября
|Заплан.
|11-я улица: 1
|9:00
15 сентября
|18:00
15 сентября
|Заплан.
|Умова: 2, 2а, 2б, 2в, 2Г, 4, 4а, 4Б, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 34, 34а, 36, 38, 45, 45а, 47, 47А, 47б, 47в, 49
|16:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Училищная: 2, 4, 6
|9:00
15 сентября
|17:00
15 сентября
|Заплан.
|Февральский 2-й переулок: 1, 1А, 5, 7, 7а
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Февральский 1-й переулок: 1, 3, 5, 7
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Февральская: 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-2, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-6, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Фестивальный: 1А, 2, 3, 4, 11, 12
|10:00
15 сентября
|18:00
15 сентября
|Авария
|Филатова Академика: 21, 23, 23Б
|9:00
15 сентября
|17:00
15 сентября
|Заплан.
|Флотский 4-й переулок: 1
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Флотский 3-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Флотский 2-й переулок: 3, 4, 8
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Флотская: 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 29а
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Флотский 1-й переулок: 5, 7, 7а
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Фонтанская дорога: 114, 118, 165, 165/7, 173, 173/2
|10:00
15 сентября
|18:00
15 сентября
|Авария
|Франко Ивана: 39, 41, 45, 45А, 49
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Французский бульвар: 14, 14А, 14Б
|9:00
15 сентября
|17:00
15 сентября
|Заплан.
|Химическая: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 12
|9:00
15 сентября
|17:00
15 сентября
|Авария
|Хмельницкого Богдана: 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84
|8:00
15 сентября
|18:00
15 сентября
|Заплан.
|Холмистая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Хорошенко Саши: 11, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 18, 20, 20а, 22, 24а, 24б
|9:00
15 сентября
|17:00
15 сентября
|Заплан.
|Хуторская: 95Е
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Цветочная (Малиновский р-н): 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/1, 8, 9, 10, 10А, 11, 11а, 13
|9:00
15 сентября
|18:00
15 сентября
|Авария
|Центральная: 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Чапаевский 2-й переулок: 1, 3, 6, 7
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Чапаевский 6-й переулок: 2, 6, 8, 8а, 10
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Чапаевский 3-й переулок: 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 16в, 17, 17б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Чапаевский 9-й переулок: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Чапаевский 5-й переулок: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Чапаевский 8-й переулок: 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Чапаевский 1-й переулок: 7, 13а
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Черноморский 6-й переулок: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Швыгина Генерала: 6А, 10, 12, 14, 16, 18, 18А, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30-А
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Шестакова: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33, 35, 35а, 37, 37А, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81-2, 83, 87, 89, 91, 93
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Шишкина: 51
|9:00
15 сентября
|19:00
15 сентября
|Заплан.
|Шолохова: 1, 2, 3, 3/2, 4, 4/2, 4/3, 5, 5/2, 5/3, 6, 7, 7/2, 8, 9, 9/2, 10, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 12
|9:00
15 сентября
|19:00
15 сентября
|Заплан.
|Штурвальная: 17/А, 19А
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Южная дорога: 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89
|23:00
14 сентября
|4:00
15 сентября
|Заплан.
|Юннатов 3-й переулок: 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6
|9:00
15 сентября
|19:00
15 сентября
|Заплан.
|Юннатов 2-й переулок: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 32
|9:00
15 сентября
|19:00
15 сентября
|Заплан.
|Яблочная: 1, 1а, 1б, 2, 3, 4
|9:00
15 сентября
|20:00
15 сентября
|Заплан.
|Яхненко Семёна: 1, 2/3, 2/3/а, 2/3/б, 2/3/в, 2/3/г, 2/11, 2/11а, 2/11б, 2/11в, 2/12, 2/12а, 2/14, 2/14а, 2/15, 2/18, 2/18А, 2/18Б, 2/19/а, 2/19/б, 2/19/в, 2/19/г, 2/19/д, 2/19/е
|10:00
15 сентября
|18:00
15 сентября
|Авария