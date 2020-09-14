В Одессе за неделю родилось 194 малыша

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 194 новорожденных, что на 12 детей больше, чем на предыдущей неделе.

Как сообщает официальный сайт города, в числе новоиспечённых одесситов — пять пар близнецов.

Новорожденные девочки на прошедшей неделе одержали численное превосходство над мальчиками — на свет появились 84 маленьких одессита и 110 юных одесситок.

Отмечается, что наибольшее число родов на минувшей неделе приняли в городском роддоме №5, где увидел свет 61 новорожденный.

Кстати. С сегодняшнего дня возобновлена госпитализация беременных, рожениц и родильниц в городской родильный дом №7, где проводились плановая дезинфекция и косметический ремонт.

С 14 сентября временно приостановлена госпитализация пациенток в городской роддом №4 для проведения ежегодной плановой дезинфекции. Его работу планируется возобновить с 5 октября.

Городские родильные дома №№1, 2, 5, а также областной перинатальный центр работают в обычном режиме.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в городских родильных домах Одессы появилось на свет 182 новорожденных, в т.ч. две пары близнецов,