В Одессе на минувшей неделе родились 182 малыша

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появилось на свет 182 новорожденных.

За неделю население Одессы пополнили две пары близнецов, — говорится в сообщении, опубликовнном на официальном сайте города.

Отмечается, что количественное преимущество на минувшей неделе осталось за новорожденными девочками, которых появилось на свет 97 — на пять детей больше, чем на предыдущей неделе. Также за неделю увидели свет 85 новорожденных мальчиков.

Наибольшее количество детей на прошедшей неделе появилось на свет в городском роддоме №5 — 60 малышей.

Кстати. В настоящее время в Одессе приём беременных, рожениц и родильниц ведут четыре городских родильных дома из пяти: №№1, 2, 4 и 5. В городском роддоме №7 в настоящее время проводятся плановая дезинфекция и косметический ремонт.

Работу роддома №7 в обычном режиме планируется возобновить с 14 сентября 2020 года.

Как сообщала Одесса News, первой в День города в нынешнем году также родилась маленькая одесситка по имени Эмилия.