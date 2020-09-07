Морская вода у побережья Одесской области пригодна для купания

Качество морской воды у побережья Одесской области по санитарно-микробиологическим показателям отвечает нормативным требованиям.

Непригодным для морского водопользования является только один из городских пляжей Одессы, — сообщает областной лабораторный центр Минздрава Украины.

«В зонах рекреации морского водопользования Одессы и области (Овидиопольский, Лиманский, Белгород-Днестровский, Килийский и Татарбунарский районы) исследовано 93 пробы морской воды на санитарно-микробиологические показатели, из них не соответствовала нормативным требованиям 1 проба (г.Одесса, пляж 16 станции Большого Фонтана)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также исследовано 25 проб морской воды на соответствие санитарно-химическим показателям. Все исследованные пробы соответствовали гигиеническим требованиям.

По состоянию на 7 сентября температура воды у побережья Одессы, по данным метеопоста, составляет 23°С.

Как сообщала Одесса News, с 22 августа человечество живёт в экологический долг, так как использовало все природные ресурсы, которые Земля может предоставить в течение одного календарного года.

Фото: Одесса News\Александр Александров