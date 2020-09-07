В Одессе наградили активных участников акции «Подвези медика»

7 сентября в одесской мэрии вручили награды Международной академии рейтинговых технологий и социологии «Золотая фортуна» активным участникам сообщества «Подвези медика».

Сообщество было организовано в марте 2020 года, когда в связи с карантином Кабинет Министров Украины ввёл ограничения в работе общественного пассажирского транспорта, отмечает официальный сайт города.

«Изначально были созданы группы в мессенджерах, куда круглосуточно поступала информация от медиков, нуждающихся в доставке с работы и на работу, а также водителей, предлагающих бесплатные услуги по доставке медработников. Впоследствии руководство городского департамента здравоохранения предоставляло и постоянно корректировало информацию», — говорится в сообщении.

Также были созданы посменные графики работы сотрудников, закреплены водители-волонтёры для адресной доставки медиков по городу и в близлежащие районы области.

На просьбу о помощи откликнулось и руководство регионального филиала Одесской железной дороги АО «Укрзализниця» — к служебным поездам добавлялся специальный вагон для медиков. Кроме того, дополнительно была организована доставка медработников от железнодорожного вокзала к медучреждениям.

«Создание сообщества и участие в акции проводилось исключительно на общественных началах. Данное сообщество является ярким примером сотрудничества представителей госструктур, бизнеса и общественности в решении жизненно важных для города и области проблем», — отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Также городской голова выразил благодарность всем участникам сообщества и главному редактору газеты «Одесские известия» Алёне Войтенко, которая инициировала обращение в дирекцию рейтинга.

Среди награждённых — Сергей Никулин, директор регионального филиала «Одесская железная дорога АТ «Укрзализныця», Сергей Червяков, предприниматель, директор охранной фирмы, Ирина Марусенко, психолог, волонтёр, Олеся Бакала, многодетная мать, волонтёр, Анатолий Садовник, врач и многие другие.

Рейтинг «Золотая фортуна» проводится в Украине, начиная с 1993 года. Номинанты – люди, которые заслуживают наибольшего уважения и отличия за свои достижения или общественную деятельность.

Как сообщала Одесса News, Одесская епархия УПЦ совместно с семьёй рестораторов Заричанских кормили горячими обедами все бригады скорой медицинской помощи в Одессе.