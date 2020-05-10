В Одессе 107 человек больны COVID-19

По состоянию на 9 часов утра 10 мая в Одесской области 636 официально подтверждённых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Как сообщает председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Куцый, за прошедшие сутки тестирование подтвердило болезнь у 17 человек, в том числе 9 — в Одессе.
Среди них — трое работников Одесской городской инфекционной больницы.У всех троих болезнь протекает в лёгкой форме, они находятся на домашнем лечении.
Ещё один случай в Балте, и 7 — в Подольском районе. Почти все пациенты переносят болезнь в бессимптомной форме.
«Наши медицинские учреждения и лаборатории работают 24/7, чтобы эффективно выявлять очаги заражения и изолировать их», — написал Михаил Куцый.
Как отмечает ЦОЗ, в возрастно-половой структуре умерших от заболеваний, вызванных COVID-19, преобладают мужчины — 56,5% и люди в возрасте от 50 лет (86%).
Показатель смертности составляет 0,9 на 100 тыс. населения. Для сравнения, по состоянию на 30 апреля, этот показатель составлял 0,62 на 100 тысяч населения. Средний показатель летальности по Украине — 2,5%.
Показатель летальности, превышающий средний по Украине, зарегистрирован в таких областях:
- Черниговская (8,7%)
- Ивано-Франковская (5,6%);
- Кировоградская (4,7%);
- Хмельницкая (4,7%);
- Донецкая (3,3%);
- Полтавская (3,3%);
- Черкасская (3,3%);
- Черновицкая (3,2%);
- Николаевская (2,8%);
- Львовская (2,7%);
- Сумская (2,7%).
74,5% умерших от осложнений COVID-19 имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, лёгких, неврологические болезни и ожирения.
У 23,8% умерших с сопутствующей патологией было несколько заболеваний: сердечно-сосудистые и сахарный диабет, иммунодефицит и ожирение.
68% умерших — это люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями.
Девять человек из числа умерших имели в анамнезе поездки за границу в течение последних 14 дней до появления симптомов.
Среди умерших людей с COVID-19 было 19 медицинских работников из одиннадцати регионов страны. Трое погибших медработников контактировали с пациентами с подтверждённым заболеванием COVID-19. Среди умерших медиков было почти одинаковое количество как мужчин, так и женщин. Большинство из них были в возрасте от 60 лет и старше (75%).
Все умершие пациенты имели положительный результат лабораторного исследования методом ПЦР на SARS-CoV-2. 339 человек из них были госпитализированы, 65% лечились в отделениях интенсивной терапии и находились на искусственной вентиляции лёгких или экстракорпоральной мембранной оксигенации. Средняя продолжительность от начала симптомов до смерти пациентов с COVID-19 составила 13 дней. С момента госпитализации к смерти — 7 дней.
Как сообщала Одесса News, медики скорой помощи Одесской области, работающие с коронавирусными пациентами, не получили доплату за свой труд.