У берегов Африки с борта судна похитили украинского моряка

У берегов Экваториальной Гвинеи неизвестные напали на судно под флагом Коморских островов и похитили двух членов экипажа, в том числе украинца.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на портал Dryad Global, специализирующийся на проблемах безопасности мореходства.

«Грузовое судно RIO MITONG было атаковано скоростной лодкой с неустановленным числом людей на борту. Предположительно, преступники использовали лестницы для высадки на судно, в результате чего были похищены два члена экипажа — предположительно, россиянин и украинец», — говорится в сообщении.

Остальные члены экипажа, по данным источника, находятся в безопасности.

Отмечается, что судно RIO MITONG ходит под флагом Коморских островов.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2020 года у берегов Бенина пираты напали на судно «Tommi Ritscher» и захватили гражданина Украины – члена экипажа судна.