Украина на 17-м месте в мире по количеству больных COVID, если верить статистике

Украина по состоянию на утро 24 ноября занимает 17-е место в мире по количеству заболевших коронавирусом.

Об этом сообщает Worldometers.

Между тем, министр охраны здоровья Украины Максим Степанов сегодня обнародовал свежие данные по эпидемической ситуации в стране.

Так, 12 287 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине за истекшие сутки. В частности, заболели 533 ребёнка и 570 медработников.



«Также за минувшие сутки госпитализировано — 1 403 человека; летальных случаев — 188; выздоровело — 8 298 человек; проведено тестирований за сутки — 61 567 (в том числе методом ПЦР — 35 425, методом ИФА — 26 142)», — говорится в информации министра.

Отмечается, что за всё время пандемии в Украине заболело 647 976 человек; выздоровело — 299 358; летальных случаев — 11 263; проведено ПЦР-тестов — 4 279 025.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (1 422), Киевской (1 089), Днепропетровской (952), Одесской (865) и Запорожской (800) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев — 61 640 случаев;

— 61 640 случаев; Винницкая область — 15 658 случаев;

Волынская область — 22 221 случай;

Днепропетровская область — 30 606 случаев;

Донецкая область — 20 498 случаев;

Житомирская область — 27 157 случаев;

Закарпатская область — 21 903 случая;

Запорожская область — 25 242 случая;

Ивано-Франковская область — 32 826 случаев;

Киевская область — 32 301 случай;

Кировоградская область — 4 455 случаев;

Луганская область — 5 719 случаев;

Львовская область — 42 050 случаев;

— 42 050 случаев; Николаевская область — 15 745 случаев;

Одесская область — 38 766 случаев;

Полтавская область — 19 143 случая;

Ровенская область — 28 461 случай;

Сумская область — 23 896 случаев;

Тернопольская область — 26 051 случай;

Харьковская область — 51 992 случая;

— 51 992 случая; Херсонская область — 8 869 случаев;

Хмельницкая область — 26 624 случая;

Черкасская область — 19 038 случаев;

Черновицкая область — 31 710 случаев;

Черниговская область — 15 405 случаев.

Как сообщала Одесса News, в Одессе с понедельника на маршруты общественного транспорта вышли контролёры, проверяющие наличие масок у пассажиров.